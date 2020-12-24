برنامج الأغذية العالمي يطلق مشروعا لزيادة إنتاجية 100 ألف مزارع بالصعيد

أطلق برنامج الأغذية العالمي، تحت رعاية البنك المركزي المصري المصري، وبالشراكة مع البنك الأهلي المصري وبنك مصر مشروعاً لزيادة انتاجية صغار المزارعين ورفع مستوى معيشتهم اقتصادياً واجتماعياً.

ويعتمد البرنامج على الاستغلال الأمثل للموارد من الأراضي والمياه، وتمكين المرأة وتثقيفها مالياً بقرى الصعيد.

وفي هذا الإطار تم الاتفاق مع كلٍ من البنك الأهلي المصري وبنك مصر على توفير مبلغ 50 مليون جنيه لتنفيذ المشروع.

وسيتم توجيه تلك القيمة إلى 40 قرية بالصعيد يستهدفها برنامج الأغذية العالمي لتعزيز منظومة التنمية الشاملة من خلال دعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

وسيستفيد من المشروع حوالي 100 ألف مواطن من أصحاب الحيازات الزراعية الصغيرة بمحافظات الأقصر وأسوان وقنا وسوهاج وأسيوط.

ويسعى المشروع لتحقيق منافع مشتركة منها توحيد حيازة الأراضي الزراعية، إلى جانب تمكين المرأة بالصعيد اقتصادياً عن طريق جلسات توعوية وتثقيفية لتيسير حصولهن على التمويل في مجالات التربية الحيوانية وأنشطة التصنيع الزراعي.

ويستهدف المشروع دعم استقلالية المرأة بالصعيد وتعزيز دورها في اتخاذ القرارات السليمة بشأن نفقات الأسرة.

يأتي المشروع ضمن جهود البنك المركزي المصري لتعزيز الشمول المالي وتحقيق المستهدف من استراتيجية مصر 2030 في مجال دعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة بالقطاع الزراعي، بما ينعكس بشكل إيجابي على معدلات الإنتاج ونمو الاقتصاد القومي.