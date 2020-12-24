عاجل.. وفاة المستشار أحمد البكري رئيس لجنة إدارة نادي الزمالك بفيروس كورونا

وكالات _ أكد عصام سالم المتحدث الرسمى لنادى الزمالك وفاة المستشار أحمد البكري رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادى الزمالك متأثرا بفيروس كورونا، منذ قليل. يذكر أن المستشار أحمد البكرى قد أصيب بفيروس كورونا بعد أيام من قرار تعيينه كرئيس للجنة المؤقتة لإدارة نادى الزمالك بقرار من الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة وإيقاف مجلس مرتضى منصور.

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