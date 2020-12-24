الرئاسة الفرنسية: ماكرون لم يعد يعاني من أي أعراض كورونا ويمكنه إنهاء فترة العزل

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سبوتنيك نيوز _ قالت الرئاسة الفرنسية، اليوم الخميس، بأن الرئيس إيمانويل ماكرون لم يعد يعاني من أي أعراض جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، والذي تم إعلان إصابته به قبل أسبوع.
طالع.. الرئاسة الفرنسية تعلن إصابة الرئيس إيمانويل ماكرون بفيروس كورونا
وأوضح قصر الإليزيه في بيان أن: “ماكرون لم تعد تظهر عليه أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبإمكانه إنهاء فترة العزل الصحي وذلك عقب مرور 7 أيام على تشخيص إصابته بالوباء”.
وكانت الفحوصات قد أظهرت يوم الخميس، 17 ديسمبر الجاري، إصابة ماكرون البالغ من العمر 43 عاما بفيروس كورونا.
ويخضع الرئيس للحجر الصحي في منتجع لا لونتيرن الرئاسي قرب قصر فرساي، ويواصل العمل والقيام بمهامه عن بعد.
وذكر مسؤول بالإليزيه أن ماكرون ألغى كل رحلاته للخارج بما في ذلك زيارته المقررة للبنان.
ووصل إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في فرنسا إلى 2.56 مليون حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الخميس بتوقيت العاصمة باريس، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية.
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