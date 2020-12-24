مشتريات العرب ترفع مكاسب البورصة إلى 0.38% بمنتصف التعاملات

رنا ممدوح _ واصلت مؤشرات البورصة المصرية الصعود في منتصف تعاملات اليوم، بدعم من القوى الشرائية للمستثمرين العرب.

وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.38%، ليتداول عند مستوى 10717 نقطة.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني ارتفاعا بنسبة 0.5%، ليتداول عند مستوى 60.18 جنيه.

وارتفع كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 1.98%، و 1.6% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة مبلغ 468.904 مليون جنيه على 160 شركة من خلال 18.010 ألف عملية.

وتضمنت التداولات تنفيذ صفقة على أسهم شركة أوراسكوم للتنمية مصر المصدرة لعدد 2.285 مليون سهم بقيمة إجمالية 2.285 مليون جنيه في إطار نظام الإثابة والتحفيز للعاملين.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 98 شركة مقابل تراجع 22 في حين لم تتغير أسعار 40.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين المصريين وسجلوا صافي بمبلغ 11.811 مليون جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي مبيعات بمبلغ 14.738 مليون جنيه، مقابل 2.927 مليون جنيه صافي شراء من الأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 3.158 مليون جنيه، بدفع من الأفراد التي حققت صافي مبيعات بقيمة 3.560 مليون جنيه، مقابل 401.908 ألف جنيه صافي شراء من المؤسسات.

في حين اتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 14.969 مليون جنيه، منها 9.579 مليون جنيه للأفراد، و5.390 مليون جنيه للمؤسسات.

وتصدر سهم الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية – شركة منقسمة قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 9.26%، تلاه سهم المصريين للإسكان والتنمية والتعمير بنسبة 8%، ثم سهم ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية بنسبة 7.32%.

في حين تصدر سهم مرسى مرسى علم للتنمية السياحية قائمة الأكثر انخفاضاً بنسبة 4.4%، تلاه سهم الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي بنسبة 2.42%، ثم سهم مصر للفنادق بنسبة 1.76%.