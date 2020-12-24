فرنسا توافق على استخدام لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا

وكالات _ منحت هيئة الصحة العليا في فرنسا، اليوم الخميس، الإذن باستخدام لقاح شركتي “فايزر” و”بيونتيك” المضاد لكورونا في البلاد.

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ووفقا لموقع قناة “بي اف ام تي في” الفرنسية، قال وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، في وقت سابق من هذا الأسبوع، يجب أن يبدأ التطعيم في 27 ديسمبر الجاري، وسنقوم بتطعيم المسنين الذين يعيشون في دور رعاية المسنين وموظفي هذه المؤسسات بالدرجة الأولى.

وبحسب الموقع، سمحت المفوضية الأوروبية باستخدام لقاح “فايزر” و”بيونتيك” في سوق الاتحاد الأوروبي.

يمكن أن تبدأ التطعيمات في دول الاتحاد الأوروبي في 27 – 29 ديسمبر.

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في وقت سابق، قال رئيس وزراء فرنسا جان كاستيك أنه سيتم تطعيم حوالي مليون شخص في المرحلة الأولى. وتستمر المرحلة الأولى من التطعيم من ستة إلى ثمانية أسابيع.