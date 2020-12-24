- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
وكالات _ منحت هيئة الصحة العليا في فرنسا، اليوم الخميس، الإذن باستخدام لقاح شركتي “فايزر” و”بيونتيك” المضاد لكورونا في البلاد.
طالع.. الرئاسة الفرنسية: ماكرون لم يعد يعاني من أي أعراض كورونا ويمكنه إنهاء فترة العزل
ووفقا لموقع قناة “بي اف ام تي في” الفرنسية، قال وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، في وقت سابق من هذا الأسبوع، يجب أن يبدأ التطعيم في 27 ديسمبر الجاري، وسنقوم بتطعيم المسنين الذين يعيشون في دور رعاية المسنين وموظفي هذه المؤسسات بالدرجة الأولى.
وبحسب الموقع، سمحت المفوضية الأوروبية باستخدام لقاح “فايزر” و”بيونتيك” في سوق الاتحاد الأوروبي.
يمكن أن تبدأ التطعيمات في دول الاتحاد الأوروبي في 27 – 29 ديسمبر.
طالع.. الاتحاد الأوروبي يتسلم 12.5 مليون جرعة من لقاح بيونتك فايزر بنهاية العام
في وقت سابق، قال رئيس وزراء فرنسا جان كاستيك أنه سيتم تطعيم حوالي مليون شخص في المرحلة الأولى. وتستمر المرحلة الأولى من التطعيم من ستة إلى ثمانية أسابيع.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فرنسا توافق على استخدام لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.