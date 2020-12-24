أسعار النفط فوق 50 دولارا مع تراجع المخزونات الأمريكية وآمال اتفاق بريكست

_ هبطت أسعار النفط يوم الخميس لكنها ظلت فوق 50 دولارا للبرميل في ظل تداول بسيط بسبب عطلات، فيما أثار تراجع المخزونات الأمريكية آمالا في انتعاش الطلب.

طالع.. بريطانيا والاتحاد الأوروبي بانتظار اتفاق تجاري وشيك

في حين دعمت إشارات إلى اتفاق وشيك مرتبط بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي شهية المخاطرة لدى المستثمرين.

وبحلول الساعة 1100 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 40 سنتا بما يعادل 0.8 بالمئة إلى 50.80 دولار للبرميل.

في حين زادت أسعار خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 36 سنتا بما يعادل 0.75 بالمئة إلى 47.76 دولار.

وارتفعت عقود الخامين أكثر من اثنين بالمئة يوم الأربعاء.

وقال هيرويوكي كيكوكاوا المدير العام للبحوث لدى نيسان للأوراق المالية “تراجع المخزونات الأمريكية من الخام والوقود وأيضا المؤشرات على اتفاق محتمل مرتبط بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي التي أدت إلى تراجع الدولار الأمريكي كانت أنباء طيبة”.

وأضاف “لكن المخاوف المستمرة إزاء السلالة الجديدة من فيروس كورونا حدت من المكاسب”، مشيرا إلى أن أسواق النفط هادئة لأن المستثمرين يعيشون في أجواء عطلات.

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء إن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت 562 ألف برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 18 ديسمبر إلى 499.5 مليون برميل.

كما ذكرت أن مخزونات البنزين الأمريكية تراجعت 1.1 مليون برميل إلى 237.8 مليون برميل، بينما انخفضت مخزونات نواتج التقطير 2.3 مليون برميل إلى 148.9 مليون برميل، وهو انخفاض أكبر مما كان متوقعا.

وتلقت أسعار النفط دعما أيضا من أنباء عن أن بريطانيا والاتحاد الأوروبي على وشك إبرام اتفاق تجاري يوم الخميس وتجنب نهاية فوضوية لانفصالهما.

وقال ساتورو يوشيدا محلل السلع الأولية لدى راكوتين للأوراق المالية “تحسن الإقبال على المخاطرة بين المستثمرين أيضا بسبب انتعاش في الأسهم العالمية، مما يؤكد أن المخاوف من السلالة الجديدة من فيروس كورونا انحسرت قليلا”.

ومن حيث الإمدادات، زادت شركات الطاقة الأمريكية هذا الأسبوع عدد حفارات النفط والغاز الطبيعي للأسبوع الخامس على التوالي.