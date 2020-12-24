وزير المالية: 425 مليون جنيه قيمة الخدمات الطبية المقدمة بمنظومة التأمين الصحي حتى الآن

فاروق يوسف _ قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه يجرى العمل على تنويع وزيادة مقدمي الخدمات الطبية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، سواء من القطاع العام أو الخاص.

أضاف خلال مؤتمر صحفي يعقد الآن، سيكون هناك تعاقد مع الأطباء لتقديم خدمات داخل عيادتهم الخاصة.

وتابع وزير المالية، أن هناك لجنة مختصة ومشكلة لتسعير الخدمات الطبية،

وأشار إلى أن قيمة الخدمات الطبية المقدمة منذ بداية النظام في العام الماضي، بلغت نحو 425 مليون جنيه، وهناك مطالبات بقيمة 200 مليون جنيه يتم تسويتها حالا.

ولفت معيط إلى أن هناك تزايد في أعداد المسجلين بهيئة التأمين الصحي الشامل، بمحافظة بورسعيد حيث بلغ أعدادهم حتى الآن نحو 700 ألف من بين 950 ألف مواطن.

وقال إن متوسط تكلفة الفرد لمنظومة التأمين الصحي يبلغ نحو 2500 جنيه، ما يعني إجمالي تغطية 100 مليون مواطن سيصل إلى 250 مليار جنيه.

أضاف وزير المالية، إن المرحلة المقبلة ستشمل تطبيق النظام في محافظات الأقصر وجنوب سيناء وأسوان.