وزير المالية: صرف 8 مليارات جنيه للمصدرين من نهاية نوفمبر وحتى منتصف ديسمبر الجاري

فاروق يوسف _ قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه تم صرف مستحقات للمصدرين من 30 نوفمبر وحتى 15 ديسمبر الجاري، تعدت 8 مليارات جنيه.

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أضاف خلال مؤتمر صحفي يعقد الآن، أنه من المتوقع أن يتم صرف 8 مليارات جديدة بنهاية ديسمبر الجاري، وبذلك قد يكون تم توجيه 16 مليار جنيه للمصدرين في أقل من شهر.

من ناحية أخرى، أشار وزير المالية إلى أن حزمة دعم العمالة غير المنتظمة بلغت نحو 3.6 مليار جنيه.

وقال معيط إن الحكومة ليس لديها أي مانع فيما يخص تأجيل الضريبة العقارية على بعض القطاعات الاقتصادية والتي تأثرت سلبًا نتيجة كورونا.

وأوضح أنه من يرغب في إرجاء الضريبة عليه تقديم طلب أولاً، ومن ثم يتم البت فيه، والموافقة عليه.