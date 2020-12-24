معيط: التعاقد على 30 مليون جرعة جديدة من لقاح أسترازينيكا

قال محمد معيط، وزير المالية، إنه تم التعاقد على 30 مليون جرعة جديدة من لقاح أسترازينيكا، وذبذلك تكون الحكومة قد تعاقدت على 50 مليون جرعة لقاح لفيروس كورونا.

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وأضاف معيط خلال الموتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل، أن الحكومة مستعدة لدفع قيمة هذه اللقاحات في أي وقت .

وتابع: خصصنا 100 مليار جنيه لمواجهة ازمة كورونا ومستعدين لمضاعفة تلك المخصصات في حالة زيادة حدة الموجة الثانية للفيروس.