معيط: التعاقد على 30 مليون جرعة جديدة من لقاح أسترازينيكا

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قال محمد معيط، وزير المالية، إنه تم التعاقد على 30 مليون جرعة جديدة من لقاح أسترازينيكا، وذبذلك تكون الحكومة قد تعاقدت على 50 مليون جرعة لقاح لفيروس كورونا.
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وأضاف معيط خلال الموتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل، أن الحكومة مستعدة لدفع قيمة هذه اللقاحات في أي وقت .
وتابع: خصصنا 100 مليار جنيه لمواجهة ازمة كورونا ومستعدين لمضاعفة تلك المخصصات في حالة زيادة حدة الموجة الثانية للفيروس.
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