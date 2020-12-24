البورصة تتماسك عند مستوى 10683 بختام أسبوع تمحور كورونا والتداولات أقل من مليار جنيه

رنا ممدوح _ أغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم على ارتفاع جماعي، بدعم من القوى الشرائية للمستثمرين المصريين والعرب.

وتداول المؤشر الرئيسي EGX30 عند مستوى 10683 نقطة، محققاً صعودا هامشياً بنسبة 0.06%.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني انخفاضاً هامشياً بنسبة 0.03%، وأغلق عند مستوى 59.86 جنيه.

وصعد كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 1.68%، و 1.37% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة مبلغ 989.379 مليون جنيه، على 176 شركة، من خلال 35.298 ألف عملية.

وتضمنت التداولات تنفيذ صفقة على أسهم شركة أوراسكوم للتنمية مصر المصدرة لعدد 2.285 مليون سهم بقيمة إجمالية 2.285 مليون جنيه في إطار نظام الإثابة والتحفيز للعاملين.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 98 شركة مقابل تراجع 35 في حين لم تتغير أسعار 43.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب وسجلوا صافي بمبلغ 20.840 مليون جنيه، منها 15.336 مليون جنيه للمؤسسات، و5.504 مليون جنيه للأفراد.

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في حين اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 14.370 مليون جنيه، بدعم من الأفراد التي سجلت صافي مشتريات بقيمة 26.547 مليون جنيه، مقابل 12.177 مليون جنيه صافي بيع من المؤسسات.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بمبلغ 6.470 مليون جنيه، بدفع من المؤسسات التي حققت صافي مشتريات بقيمة 6.784 مليون جنيه، مقابل 314.050 ألف جنيه صافي بيع من الأفراد.

واستحوذ المصريون على نسبة 88.77% من إجمالي تعاملات البورصة، بينما استحوذ الأجانب على4.56% والعرب على 6.67% بعد استبعاد الصفقات.

وسيطرت المؤسسات على 17.56% من تعاملات اليوم وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 82.43%.

وتصدر سهم الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية – شركة منقسمة قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 9.30%، تلاه سهم المصريين للإسكان والتنمية والتعمير بنسبة 8.2%، ثم سهم ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية بنسبة 7.59%.

في حين تصدر سهم مرسى مرسى علم للتنمية السياحية قائمة الأكثر انخفاضاً بنسبة 4.49%، تلاه سهم مصر للفنادق بنسبة 2.38%، ثم سهم المجموعة المالية هيرميس القابضة بنسبة 1.95%.

يري محمد إسماعيل رئيس قسم التحليل الفني بشركة جذور لتداول الأوراق المالية، أن استمرار الضغوط البيعية نتيجة ذعر المستثمرين من تمحور فيروس كورونا شكل عائق أمام مؤشر البورصة الرئيسي لتغطية مكاسب الأثنين الماضي، بنهاية جلسات الأسبوع.

وتوقع إسماعيل من الناحية الفنية أن يتحرك مؤشر البورصة الرئيسي بصورة عرضية حتى نهاية جلسات العام، مرجحاً في حال استمرار سيطرة الضغط البيعي أن يتجة EGX30 لاختبار مزيد من نقاط الدعم وهي 10400 نقطة و 10250 نقطة.

ومع ذلك نصح رئيس قسم التحليل الفني بشركة جذور لتداول الأوراق المالية، المستثمرين باقتناص الفرص الاستثمارية والأسعار السوقية التي وصلت إليها الأسهم.