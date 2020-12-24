عاجل: التوصل إلى اتفاق بريكست في اللحظة الأخيرة

توصل مفاوضو المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق تجاري بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي – لتجنب احتمال حدوث طلاق مرير في 31 ديسمبر. وسنوافيكم بالتفاصيل لاحقا

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