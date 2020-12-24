البورصة: استيفاء طلب الشطب الاختياري لأسمنت بورتلاند تمهيدا لعرضه على لجنة القيد

أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن استيفاء ورود طلب الشطب الاختياري من الممثل القانوني لشركة أسمنت بورتلاند طرة المصرية بعدد 71.524 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 5 جنيهات للسهم الواحد من جداول البورصة شطبا اختياريا. طالع.. الصناعات المعدنية تبيع كامل حصتها في أسمنت بورتلاند طرة مقابل 45.7 مليون جنيه ويأتي هذا وفقا لبيان صادر عن إدارة البورصة بتاريخ اليوم، تنفيذا لقرار مجلس إدارة الشركة في 9 ديسمبر الجاري والمصدق عليه من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. وأعلنت البورصة وانه جارى استكمال إجراءات الشطب الاختياري لعرض الطلب على لجنة القيد. وذلك لتنفيذ عملية شراء اسهم جميع المساهمين المتضررين من الشطب الاختياري بما فيهم المعترضين على الشطب. وكذلك الدائنين المرتهنين وغيرهم من المساهمين وذلك تنفيذا لإجراءات الشطب الاختياري والتي سوف يعلن تفاصيلها لاحقا. الجدير بالذكر أن شركة أسمنت بورتلاند طرة أعلنت في 10 ديسمبر الجاري، الموافقة على شراء جميع أسهم المساهمين المعترضين على الشطب الاختياري والمتضررين منه بنفس سعر عرض الشراء الإجباري المقدم من شركة السويس للأسمنت والذي تم تنفيذه بالبورصة المصرية يوم 26 نوفمبر الماضي والبالغ سعره 7.18 جنيه للسهم الواحد.

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