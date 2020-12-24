الجنيه الإسترليني قرب ذروة عامين ونصف بعد إبرام اتفاق مع الاتحاد الأوروبي

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_ حافظ الجنيه الإسترليني على مكاسبه يوم الخميس، ليظل قرب أعلى مستوياته في عامين ونصف، بعد أن قالت بريطانيا إنها توصلت إلى اتفاق تجارة لما بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.
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ارتفع الإسترليني 0.8 بالمئة بعد تأكيد الاتفاق ليصل إلى 1.361 دولار، أقل قليلا فحسب من مستويات الذروة المسجلة في مايو 2018.
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