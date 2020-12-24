الجنيه الإسترليني قرب ذروة عامين ونصف بعد إبرام اتفاق مع الاتحاد الأوروبي

_ حافظ الجنيه الإسترليني على مكاسبه يوم الخميس، ليظل قرب أعلى مستوياته في عامين ونصف، بعد أن قالت بريطانيا إنها توصلت إلى اتفاق تجارة لما بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.

طالع.. عاجل: التوصل إلى اتفاق بريكست في اللحظة الأخيرة

ارتفع الإسترليني 0.8 بالمئة بعد تأكيد الاتفاق ليصل إلى 1.361 دولار، أقل قليلا فحسب من مستويات الذروة المسجلة في مايو 2018.