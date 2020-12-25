عاجل.. المركزي يبقى على أسعار الفائدة دون تغيير في آخر اجتماعات 2020

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فهد حسين – قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها اليوم الخميس، الإبقاء على سعرعائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستواها الحالي البالغ 8.25٪ و9.25٪ و8.75٪ على الترتيب، و8.75% لسعر الائتمان والخصم.
ويأتي قرار المركزي في اجتماعه الأخير للعام 2020 الذي شهد خفضا بواقع 400 نقطة أساس على ثلاث دفعات أولاهم في اجتماع مفاجئ ولأول مرة بواقع 300 نقطة أساس يوم 16 مارس الماضي كاستجابة مسبقة لتداعيات انتشار فيروس كورونا على الاقتصاد، و100 نقطة على دفعتين في اجتماعي سبتمبر ونوفمبر من العام نفسه.
ويتفق قرار المركزي تثبيت أسعار الفائدة في اجتماعه الأخير لعام كورونا، مع توقعات المحللين الذين أكدوا على جاذبية أدوات الدين للمستثمرين الأجانب وسط معدل فائدة حقيقي يعد الأعلى عالميا، بما لا يؤثر على تنافسية الاستثمار في أذون الخزانة التي طالما اعتمد عليها المركزي في توفير قدر كبير من النقد الأجنبي.
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