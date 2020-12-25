مال وأعمال

فرنسا تسجل 21634 إصابة و292 وفاة جديدة بكورونا

0 نشر
حابي 0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

CairoBank

روسيا اليوم _ أعلنت وزارة الصحة الفرنسية عن تسجيل 21634 إصابة جديدة بكورونا في الـ24 ساعة الأخيرة، ما يمثل ارتفاعا ملحوظا بعدد الإصابات.

طالع.. فرنسا توافق على استخدام لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا

FRA10years

وأوضحت الوزارة في بياناتها اليومية أنه تم تسجيل 292 وفاة جراء الفيروس في الـ24 ساعة الأخيرة.

وكانت الوزارة أعلنت يوم أمس الأربعاء عن تسجيل 14929 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما تم تسجيل 276 وفاة.

 

Bank Misr

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فرنسا تسجل 21634 إصابة و292 وفاة جديدة بكورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا