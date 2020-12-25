بنك مصر يخفض العائد الثابت لشهادات الادخار البلاتينية إلى 11%

دوت الخليج _ قرر بنك مصر، تخفيض العائد السنوي علي شهادات الإدخار البلاتينية ذات العائد الثابت، مدتها 3 سنوات، اعتبارًا من الإصدارات التي تتم بعد نهاية عمل اليوم الخميس 24 ديسمبر 2020.

وأوضح محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة البنك. لبوابة اتحاد بنوك مصر، أن العائد السنوي على الشهادات البلاتينية حاليا 11% سنويا للشهادات التي تصرف عائدها شهريا بدلًا من 12%.

وأضاف “الإتربي”، أنه لن يتم تغيير أسعار الشهادات الادخارية متغيرة العائد بالتزامن مع إبقاء البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه مساء اليوم.

وأكد رئيس بنك مصر، على أن الشهادات ذات العائد الثابت التي تم إصدارها لصالح العملاء قبل انتهاء عمل يوم الخميس، لن يتم تغيرها.

وأضاف الاتربي، أن السعر الجديد سيطبق فقط على الشهادات التي سيتم إصدارها بعد القرار.