البنك الأهلي يخفض عائد الشهادات البلاتينية السنوي إلى 11%

دوت الخليج _ كشف هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أن لجنة الأصول والخصوم بالبنك قررت اليوم الخميس، تخفيض العائد السنوي على شهادات الإدخار البلاتينية، مدتها 3 سنوات، اعتبارًا من الإصدارات التي تتم بعد نهاية عمل اليوم الموافق 24 ديسمبر 2020، لتصبح 11% سنويا للشهادات التي تصرف عائدها شهريا بدلاً من 12%؜ سنويا.

طالع.. البنك الأهلي يتعاون مع إي فاينانس لتفعيل خدمة التحصيل الإلكتروني لخدمات المحليات

وأفصح “عكاشة”، لبوابة اتحاد بنوك مصر، أن البنك الأهلي قرر أيضا التوقف عن إصدار الشهادة البلاتينية ثلاث سنوات التي كانت تصرف العائد كل ثلاثة شهور.

وأضاف عكاشة، “فى حالة اختيار العميل في وقت سابق تجديد تلك الشهادات تلقائياً، فسيتم تجديد قيمتها عند الإستحقاق في الشهادة البلاتينية ذات دورية العائد الشهرية بدلًا من الربع سنوية”.

وأكد رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، على استمرار الشهادات القائمة بالسعر المطبق عليها حتى تاريخ استحقاقها، موضحا أنه لن يتم تغيير أسعار تلك الشهادات التي تم إصدارها قبل نهاية عمل اليوم الخميس.

وعزا عكاشة، قرار البنك الأهلي إلى أنه جاء على خلفية التحسن فى الأداء الإقتصادي ومستويات التضخم المنخفضة مع استهداف البنك استمرار احتفاظ المودعين بأعلى عائد على مدخراتهم.

وأضاف رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أن العائد على الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير سيستمر كما هو بدون تعديل فى ضوء قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى اليوم بالابقاء على أسعار الإيداع و الاقراض دون تغيير.

كانت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري قد قررت في اجتماعها قبل قليل، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25٪ و9.25٪ و8.75٪ على الترتيب. وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75٪.