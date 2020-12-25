مال وأعمال

الولايات المتحدة تقرر طلب اختبارات كورونا سلبية للقادمين من بريطانيا

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– ستطلب الولايات المتحدة من جميع ركاب شركات الطيران الذين يصلون من المملكة المتحدة أن تكون نتائج فحوصهم لفيروس كورونا سلبية وألا يكون قد مر عليها أكثر من 72 ساعة من المغادرة. يسري ذلك اعتبارا من يوم الاثنين وسط مخاوف من سلالة جديدة للفيروس ربما تكون أسرع انتشارا.

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وقالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها في بيان في وقت متأخر يوم الخميس إن جميع ركاب شركات الطيران القادمين من المملكة المتحدة يجب أن يكون اختبارهم سلبيا من أجل السماح لهم بالسفر إلى الولايات المتحدة.

ويمثل القرار تحولا بعد أن أبلغت إدارة ترامب شركات الطيران الأمريكية يوم الثلاثاء بأنها لا تنوي طلب أي اختبار للركاب البريطانيين القادمين إلى البلاد.

يأتي القرار بعد ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا شديدة العدوى في بريطانيا وهو ما دفع العديد من الدول إلى إغلاق حدودها أمام القادمين من هناك.

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وقالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إنه بموجب السياسة الجديدة يتعين على القادمين إلى الولايات المتحدة من بريطانيا تقديم وثائق مكتوبة لنتائج التحاليل الخاصة بهم في نسخة ورقية أو إلكترونية لشركة الطيران.

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وأضافت أنه يتعين على شركات الطيران التأكد من سلبية نتائج جميع الركاب قبل صعودهم على متن الطائرات.

وتابعت أنه إذا اختار الراكب عدم إجراء اختبار فيجب على الشركة عدم السماح له بالصعود إلى الطائرة.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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