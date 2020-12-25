مال وأعمال

تركيا تخفض الضرائب على منتجات التبغ لكبح التضخم

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– كشفت الجريدة الرسمية يوم الجمعة، أن تركيا خفضت ضريبة الاستهلاك الخاص على السجائر ومنتجات التبغ إلى 63 بالمئة، في خطوة قد تساهم في تخفيف بعض الضغوط الصعودية على التضخم.

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وبلغت ضريبة الاستهلاك الخاص في السابق 67 بالمئة.

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وأظهرت الجريدة الرسمية أن مبلغ الضريبة الثابت سيظل دون تغيير عند المستويات التي أُعلنت في يوليو لأول ستة أشهر من 2021.

وتشكل المشروبات الكحولية والتبغ 6.06 بالمئة من سلة التضخم في تركيا. وتمثل السجائر جزءا كبيرا من ذلك المكون.

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مريم الجابري

مريم الجابري

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