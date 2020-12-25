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كوريا الجنوبية تدرس تشديد التباعد الاجتماعي بعد تسجيل أعلى حصيلة يومية لإصابات كورونا

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– قال مسؤولون إن كوريا الجنوبية تعتزم بحث تشديد قواعد التباعد الاجتماعي في مطلع الأسبوع حيث فشلت القواعد المطبقة حاليا في الحد من زيادة حالات الإصابة والتي سجلت رقما قياسيا جديدا يوم الجمعة.

وسجلت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها 1241 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا حتى منتصف ليلة يوم الخميس وهو أعلى عدد إصابات يومية في البلاد.

وسجلت كوريا الجنوبية إصابات يومية قياسية على مدى الأسابيع الماضية بلغت ألف حالة في المتوسط، لكن الحكومة قاومت دعوات منادية بفرض المستوى الثالث الأشد من إجراءات العزل العام في العاصمة سول ومحيطها على الأقل خوفا من تأثير ذلك على الاقتصاد، ووصفت ذلك بأنه ملاذ أخير.

وذكرت السلطات الصحية أن الزيادة الجديدة في عدد الحالات اليومية يرتبط بانتشار الفيروس في أحد سجون سول، لكنها قالت إنها ستجتمع يوم الأحد لاتخاذ قرار بشأن تشديد قواعد التباعد إلى المستوى الثالث.

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وفرضت السلطات بعض القيود الجديدة هذا الأسبوع وتشمل حظر تجمع أكثر من أربعة أشخاص وإغلاق منتجعات التزلج والمناطق السياحية بهدف الحد من انتشار الفيروس خلال عطلة عيد الميلاد والعام الجديد.

وثبتت إصابة 478 سجينا و20 من العاملين في أحد السجون في شرق سول منها 288 إصابة جديدة يوم الخميس.

وكشفت بيانات الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض أن إجمالي الإصابات بلغ 54770 حالة فيما بلغت حصيلة الوفيات 773.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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