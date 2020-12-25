عدد الوافدين الأجانب إلى تركيا يتراجع 61.4% في نوفمبر بسبب كورونا

– كشفت بيانات من وزارة السياحة في تركيا اليوم الجمعة، أن عدد الزوار الأجانب الوافدين على البلاد انخفض 61.93 بالمئة على أساس سنوي في نوفمبر ليبلغ 833 ألفا و991، إذ يعانى القطاع من تأثيرات جائحة فيروس كورونا.

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وأظهرت البيانات أن عدد الوافدين الأجانب انخفض في الأحد عشر شهرا الأولى من العام 71.95 بالمئة على أساس سنوي إلى 12.03 مليون.