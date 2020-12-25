واردات الصين من النفط الأمريكي قرب مستوى قياسي في نوفمبر

– أظهرت بيانات جمركية يوم الجمعة أن واردات الصين من النفط الخام من الولايات المتحدة ارتفعت 13 مثلا في نوفمبر على أساس سنوي إلى ثالث أعلى مستوى على الإطلاق، إذ سرعت الشركات وتيرة مشتريات الطاقة المنصوص عليها بموجب اتفاق تجاري مع واشنطن.

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وكشفت بيانات من الإدارة العامة للجمارك أن واردات الصين من النفط الأمريكي بلغت 3.61 مليون طن أو ما يعادل 878 ألفا و839 برميلا يوميا ارتفاعا من 0.26 مليون طن في نوفمبر من العام الماضي ومقابل 1.625 مليون طن في أكتوبر.

يأتي المستوى المسجل في نوفمبر مقارنة مع المستوى القياسي في سبتمبر البالغ 3.9 مليون طن.

واستعادت السعودية مكانتها كأكبر مورد للصين مع ارتفاع الشحنات من المملكة 43 بالمئة مقارنة مع أكتوبر إلى 8.48 مليون طن أو ما يعادل 2.06 مليون برميل يوميا، إذ خفض أكبر منتج في أوبك الأسعار إلى العملاء الآسيويين لتعزيز حصته السوقية.

وزادت الواردات من المملكة خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2.2 بالمئة على أساس سنوي إلى 77.98 مليون طن.

وتكشف البيانات أن روسيا التي تحل في المركز الثاني وردت 6.1 مليون طن، أو ما يعادل 1.48 مليون برميل يوميا، مقارنة مع 1.56 مليون برميل يوميا في أكتوبر.

والسعودية وروسيا في سباق متقارب لكي تصبحا أكبر مورد نفط للصين في 2020، إذ يعزز البلدان صادرات الخام إلى القوة الاقتصادية حتى في الوقت الذي تلحق فيه جائحة فيروس كورونا الضرر بالطلب العالمي على النفط في العام الجاري.

وشحن العراق الذي يحتل المركز الثالث بين الموردين 5.098 مليون طن من النفط إلى الصين أو ما يعادل 1.24 مليون برميل يوميا، فيما بلغ إجمالي الكمية في أول أحد عشر شهرا من العام 56.94 مليون طن، بزيادة نحو 21 بالمئة فوق مستوى نفس الفترة قبل عام.

ولم تتلق الصين أي نفط من فنزويلا مجددا بحسب ما تكشفه البيانات.