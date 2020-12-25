مبيعات تويوتا اليابانية ترتفع 1.8% في نوفمبر برغم الجائحة

_ أعلنت شركة تويوتا موتور اليابانية للسيارات اليوم، أن مبيعاتها على مستوى العالم ارتفعت في نوفمبر بنسبة سنوية بلغت 1.8% إلى 852 ألف و213 سيارة، بالرغم من جائحة فيروس كورونا، بفضل قوة الطلب في الصين.

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وذكرت تويوتا أن المبيعات في الصين خلال نوفمبر قفزت بنسبة 16.7 في المائة إلى 177 ألف و726 سيارة، لتسجل بذلك زيادة في المبيعات للشهر الثامن على التوالي.

وأضافت الشركة أن مبيعاتها في الأسواق المحلية في اليابان ارتفعت بنسبة 11.8 في المائة إلى 142 ألف و775 سيارة، فيما ارتفع حجم المبيعات في المانيا بنسبة 21.6 في المائة إلى 9 آلاف و386 سيارة.

وارتفع حجم إنتاج تويوتا على مستوى العالم بنسبة 7 في المائة إلى 828 ألف و066 سيارة.