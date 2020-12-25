المركزي التركي: استقرار الأسعار الهدف الرئيسي وسيؤدي إلى النمو

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– قال ناجي إقبال محافظ البنك المركزي المصري التركي اليوم الجمعة، إن قرارات السياسة النقدية التي يتخذها البنك ستعطي أولوية لاستقرار الأسعار بشكل دائم، مما سيقود إلى النمو الاقتصادي عبر زيادة الاستثمارات والإنتاج.
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ونشر البنك المركزي المصري على تويتر تصريحات إقبال التي أدلى بهلا خلال عرض تقديمي أمام لجنة برلمانية.
كما أوضح إقبال أن استقرار الأسعار يعني أن التضخم سينخفض إلى مستوى متدن إلى الحد الذي يجعله لا يضطلع بدور في قرارات الاستثمار والاستهلاك.
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