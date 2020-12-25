روسيا تلزم الوافدين من بريطانيا بالخضوع للحجر الصحي لمدة 14 يوما

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روسيا اليوم _ أعلنت الهئية الروسية للمراقبة وحماية المستهلك، اليوم الجمعة، أنه يتعين على القادمين من بريطانيا الخضوع للحجر الصحي لمدة 14 يوما.
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وقالت الهيئة في بيان إن “الأشخاص القادمين من المملكة المتحدة البريطانية وأيرلندا الشمالية إلى أراضي روسيا الاتحادية (باستثناء أفراد طاقم الطائرات …) يتعين عليهم الالتزام بنظام الحجر … لمدة 14 يوما من تاريخ الوصول”.
هذا وقد قررت السلطات الروسية، الثلاثاء الماضي، إيقاف الرحلات الجوية مع بريطانيا لمدة أسبوع بسبب اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا في هذا البلد.
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