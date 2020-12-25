- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
افتتح البنك الأهلي المصري، أحدث فروع الخدمة الإلكترونية في صعيد مصر بمحافظة أسوان.
طالع.. البنك الأهلي يخفض عائد الشهادات البلاتينية السنوي إلى 11%
وأكد هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري أن البنك مستمر في تنفيذ خطته لنشر فروع الخدمة الإلكترونية التي أطلقها لأول مرة في السوق المصرية مطلع عام 2019، ووصل عددها إلى 19 فرعا حتى الآن.
وتابع أنه تم وضع خطة طموحة للتوسع ونشر ذلك النمط من الفروع، تنفيذا لاستراتيجية البنك للتحول الرقمي التي تقع على رأس أولوياته.
ومن جانبها أكدت داليا الباز نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أن افتتاح فرع الخدمة الإلكترونية في أسوان يأتي إيمانا بدور البنك الأهلي في نشر الثقافة المصرفية بين المواطنين وزيادة الوعي بالتطور المتلاحق في وسائل تقديم الخدمة المصرفية.
وأوضحت أن نموذج فروع الخدمة الإلكترونية يعد أحد الوسائل التي تعتمد على تقديم الخدمة الذاتية بدون تدخل بشري كامل، مؤكدة أن نشر تلك الثقافة والوعي لا يقتصر على العاصمة فقط.
جدير بالذكر أن البنك الأهلي المصري قد سبق له إجراء تجربة حية للتعاملات التي تتم في فروع الخدمة الإلكترونية خلال مؤتمر الشباب الذي عقد بمدينة أسوان عام 2019.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البنك الأهلي يفتتح أحدث فروع الخدمة الإلكترونية في أسوان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.