البنك الأهلي يفتتح أحدث فروع الخدمة الإلكترونية في أسوان

افتتح البنك الأهلي المصري، أحدث فروع الخدمة الإلكترونية في صعيد مصر بمحافظة أسوان.

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وأكد هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري أن البنك مستمر في تنفيذ خطته لنشر فروع الخدمة الإلكترونية التي أطلقها لأول مرة في السوق المصرية مطلع عام 2019، ووصل عددها إلى 19 فرعا حتى الآن.

وتابع أنه تم وضع خطة طموحة للتوسع ونشر ذلك النمط من الفروع، تنفيذا لاستراتيجية البنك للتحول الرقمي التي تقع على رأس أولوياته.

ومن جانبها أكدت داليا الباز نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أن افتتاح فرع الخدمة الإلكترونية في أسوان يأتي إيمانا بدور البنك الأهلي في نشر الثقافة المصرفية بين المواطنين وزيادة الوعي بالتطور المتلاحق في وسائل تقديم الخدمة المصرفية.

وأوضحت أن نموذج فروع الخدمة الإلكترونية يعد أحد الوسائل التي تعتمد على تقديم الخدمة الذاتية بدون تدخل بشري كامل، مؤكدة أن نشر تلك الثقافة والوعي لا يقتصر على العاصمة فقط.

جدير بالذكر أن البنك الأهلي المصري قد سبق له إجراء تجربة حية للتعاملات التي تتم في فروع الخدمة الإلكترونية خلال مؤتمر الشباب الذي عقد بمدينة أسوان عام 2019.