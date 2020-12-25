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تركيا تلزم الوافدين بفحص سلبي لفيروس كورونا لدخول البلاد

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وكالات _ قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة الجمعة، إن بلاده ستلزم كل القادمين إليها اعتبارا من يوم الاثنين بتقديم فحوص سلبية تثبت خلوهم من كورونا بما لا يتجاوز 72 ساعة قبل الوصول.

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وأضاف أن الركاب الذين لن يقدموا نتيجة فحص سلبية لن يسمح لهم بالصعود إلى طائرة قادمة إلى تركيا.

وقال إن الركاب القادمين من بريطانيا وجنوب أفريقيا والدنمرك سيخضعون لحجر صحي لدى الوصول إضافة إلى فحص سلبي يثبت خلوهم من كورونا وقت المغادرة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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