مجموعة جي إف إتش المالية تستحوذ على شركة روبوك في المملكة المتحدة

سي إن بي سي _ أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية أنها قامت بالاستحواذ على حصة أغلبية في شركة “روبوك آسيت مانيجمنت”، المملكة المتحدة (روبوك)، المتخصصة في إدارة الأصول العقارية اللوجستية والمساحات التجارية في المملكة المتحدة وأوروبا.

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قامت شركة روبوك التي تأسست في عام 2009 من قبل هيو ماكدونالد-براون ونك رودس، بإدارة أصول بقيمة إجمالية للاستثمار تتجاوز 1.4 مليار جنيه إسترليني، وتغطي مساحة أرضية تزيد على 15 مليون قدم مربع.

وبالاستحواذ على روبوك، التي ستواصل العمل بشكل مستقل تحت إدارة مؤسسيها، سوف تضيف جي إف إتش خبرة كبيرة في العقارات التجارية الأوروبية إلى المجموعة كما ستكتسب قدرة استراتيجية للوصول إلى تدفق المعاملات الهامة، مما سيمكنها من التوسع بشكل أكثر فعالية في أنشطتها الاستثمارية في القطاعين اللوجستي والعقاري في المملكة المتحدة وأوروبا، وهما من القطاعات التي أظهرت مقومات قوية وآفاق للنمو المستقبلي.

من جانبه، قال هشام الريس، الرئيس التنفيذي لمجموعة جي إف إتش المالية: “إن هذا الاستحواذ سيوفر للمجموعة قاعدة واسعة من مدراء الأصول الذين يركزون على المجالين اللوجستي والمساحات التجارية اللذين يشهدان نموا سريعا. يأتي هذا الاستثمار متماشيا مع خطتنا المرسومة التي تهدف إلى السعي لإيجاد استثمارات يمكنها أن تحقق لنا مزيدا من النمو والربحية وتوسع قاعدة الأصول الخاضعة لإدارتنا.