اتفاقية بين هيئة الرعاية الصحية وأكسا ايجيبت للتوسع في تقديم خدمات القطاع الخاص

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن توقيع اتفاقية بين الهيئة العامة للرعاية الصحية وشركة أكسا إيجيبت (AXA Egypt)، بوصفها من كبرى شركات التأمين الطبي العالمية لتوفير خدمات الرعاية الصحية بمستشفيات الهيئة للمؤمن عليهم من المصريين والأجانب بالقطاع الخاص بالمحافظات وعلى رأسهم محافظتي بورسعيد والأقصر وهو ما يضمن حصولهم على خدمات طبية بمعايير عالمية.

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وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم توقيع الاتفاقية بعد لقاء الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بوفدًا من الهيئة العامة للرعاية الصحية برئاسة د. أحمد السبكي، مساعد وزيرة الصحة لشئون الرقابة والمتابعة ورئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، ووفدًا من شركة أكسا إيجيبت، برئاسة حسن الشبراويشي الرئيس التنفيذي لشركة أكسا أفريقيا القابضة و رئيس مجلس إدارة أكسا مصر، لمناقشة سبل التعاون بين الطرفين لتوفير خدمات الرعاية الصحية المتكاملة لمنتفعي وعملاء الشركة وفقا لمعايير وأكواد الجودة العالمية.

وزيرة الصحة تؤكد أهمية تكاتف جهود الجهات المعنية من القطاعين الحكومي والخاص لتوفير أفضل خدمات صحية للمنتفعين من منظومة التأمين الصحي الشامل

وأضاف “مجاهد” أن الوزيرة أكدت أهمية تكاتف جهود الجهات المعنية من القطاعين الحكومي والخاص لتوفير أفضل خدمات صحية للمنتفعين من منظومة التأمين الصحي الشامل تتسق مع معايير الجودة بما يسهم في تحقيق مصر لأهدافها الإستراتيجية رؤية مصر 2030، كما ثمنت الوزيرة على هذا النوع من التعاون البناء بين القطاعين العام و الخاص باعتبارهما جناحي الدولة لدفع عجلة التنمية في كافة المجالات.

وتابع “مجاهد” أن الوزيرة أكدت حرص الدولة على تعزيز صحة المجتمع من خلال تقديم خدمات صحية شاملة ومبتكرة تتسم بالعدالة وتتمع بتوافقها مع المعايير العالمية يكون فيها المريض محور اهتمام الدولة ورعايتها، مشيدة بكفاءة المنظومة الصحية الجديدة وفي وقدرات منشآتها الصحية الممثلة في المراكز والوحدات الصحية والمستشفيات التابعة لهيئة الرعاية الصحية التى تسعى إلى أن تكون حجر الزاوية في مؤشرات التنافسية العالمية فيما يخص الرعاية الصحية.

وذكر “مجاهد” أن الاتفاقية تمثل تحولاً كبيرًا في مستوى الخدمات الطبية، مشيرًا إلى أن الخدمات التي ستقدم لأكسا تتمتع بمطابقتها للمقاييس العالمية، في إطار تعزيز التعاون لدعم وتطوير الخدمات الطبية بأعلى معايير للجودة وفقا لتوجهات القيادة السياسية، موضحًا أنه وقع الاتفاقية كل من الدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي للهيئة، ممثل الهيئة العامة للرعاية الصحية، والأستاذ سامح أنس، العضو المنتدب لشركة أكسا إيجيبت.

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد السبكي، مساعد وزيرة الصحة لشئون الرقابة والمتابعة ورئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل بالمحافظات، أن مستشفيات هيئة الرعاية الصحية تتبع معايير وضوابط معتمدة عالميا لتوفير خدمات تشخيصية و علاجية هي الأكثر تطورا للمواطنين.

وقال الدكتور أحمد السبكى إن التعاون يعبر عن عميق الثقة في الخدمات الطبية المقدمة بمستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية والتي تتماشى في جودتها مع المعايير العالمية،بالإضافة لحزم الخدمات الصحية المتكاملة التي تقدم من خلالها، كما تعكس الثقة في الكوادر الطبية تسعى الهيئة لضمها والتي دفعت الهيئة للوصول نحو التنافسية في تقديم خدمات الرعاية الصحية المتكاملة، وساهم في أن تكون الهيئة ومنشآتها الصحية ذراع الدولة في بناء مستقبل صحة مصر.

ولفت “السبكي” إلى أن الدولة أنشأت مستشفيات الهيئة على أحدث طراز و دعمتها بأحدث الأجهزة الطبية وغير الطبية لتضمن تقديم أفضل الخدمات الصحية للمرضى وباستخدام أحدث التقنيات الطبية التى كفلتها الأجيال الذكية من مستويات الرعاية الصحية في الوحدات والمستشفيات، مؤكدًا حرص وهيئة الرعاية الصحية والتزامها الوطني بتطوير الخدمات بصفة مستمرة بما يتوافق مع الجهود التي تبذلها الدولة المصرية وتقودها وتدعمها القيادة السياسة بكل السبل لتوفير الرعاية الصحية المتكاملة وتحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين دون تمييز.

د. أحمد السبكي: الاتفاقية تعكس ثقة كبار شركات التأمين العالمية في جودة خدمات مستشفيات هيئة الرعاية الصحية وطواقمها الطبية

و رحب “السبكي”، بالتعاون مع أكسا باعتبارها أحد رواد مجال التأمين الخاص بمصر و بموجب هذه الاتفاقية تضمن تقديم أفضل الخدمات والرعاية الصحية للمؤمن عليهم من المصريين أو الأجانب ضمن تأمين شركة أكسا إيجيبت الطبي، مشيرًا إلى أن سياسة الهيئة تركز على تعزيز أوجه التعاون مع كافة الجهات المعنية بالتأمين الطبي الحكومي والخاص بما يسهم في زيادة معدلات التشغيل للمنشآت الصحية التابعة للهيئة، ويعظِّم من العائد على استثمارات الدولة في القطاع الصحي الحكومي والتطوير والارتقاء المستمر لخدمات الهيئة المقدمه لكل المصريين.

وأشار الدكتور هاني راشد، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية، إلى أن هذه الاتفاقية تتيح الخدمات الطبية والعلاجية للمؤمن عليهم من خلال مستشفيات هيئة الرعاية الصحية، بالمحافظات والتي تؤول فيه أصول المستشفيات إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية، مضيفًا أنه بموجب هذه الاتفاقية تغطي شركة أكسا نفقات علاج المؤمن عليهم لديها سواء من المصريين أو الأجانب غيرالمنتفعين بنظام التأمين الصحي الشامل الجديد وذلك نظير الخدمات والرعاية الصحية المقدمة إليهم، ووفقًا للائحة الأسعار التي حددتها الهيئة العامة للرعاية الصحية للخدمات الصحية لديها في كافة التخصصات الطبية سواء للعمليات بكافة تصنيفاتها أو بالأقسام الداخلية أو العيادات الخارجية أو بالطوارئ في مستشفيات الهيئة.

وتابع الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، أن هذا التعاون يعكس الجودة والتميز في مستوى الخدمات الطبية والعلاجية داخل المنشآت الصحية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية، ومؤكدًا أن تلك الجودة هي التي جعلت مستشفياتنا قبلة يرتادها كافة المواطنين و حديثا الاجانب من أكثر من ستة دول عربية وأفريقية ، وذلك ليس على مستوى محافظة بورسعيد و الاقصر وحسب بل مستقبلا بالمحافظات طبقًا للجدول الزمني لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

الرئيس التنفيذي لشركة أكسا أفريقيا القابضة ورئيس مجلس إدارة أكسا مصر: البنية التحتية و التجهيزات الطبية بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية عالمي بكل المقاييس

ومن جانبه، صرح أيمن قنديل، رئيس مجلس إدارة أكسا للتأمين مصر ونائب رئيس مجلس إدارة أكسا إيجيبت، أن التعاون يتسق تمامًا مع خطط أكسا الإستراتيجية في مصر، والتي تتمثل في تقديم أفضل خدمات التأمين والرعاية الصحية لكافة المؤمن عليهم ضمن تأمين الشركة الطبي، كما أعرب عن فخره بأن أكسا هي أول شركة تأمين طبي خاص عالمية تشرف بالتعاون مع الهيئة العامة للرعاية التي ستمثل ذراع الدولة في تقديم خدمات نظام التأمين الصحي الشامل، وأشار إلى أن أكسا لديها مجموعة شركات تأمين ذات خطوط أعمال متعددة تقدم خدمات حماية تأمينية ومنها التأمين الطبي، وتأسست في مصر عام 2015، وتعزز تواجدها في مصر بتغطية كافة الجوانب التأمينية وأهمها الخدمات والرعاية الصحية، وتسعى لتحقيق استراتيجيتها بتوفير جميع الحلول التأمينية المبتكرة وتقديم أفضل الخدمات الرائدة للمؤمن عليهم ضمن تأمين الشركة الطبي في مصر.

وأعرب سامح أنس، العضو المنتدب لشركة أكسا إيجيبت، عن فخره بالتعاون مع الهيئة العامة للرعاية الصحية، وذلك تحقيقًا للهدف المشترك بين الهيئة وشركة أكسا في رفع مستوى الخدمات والرعاية الصحية المقدمة للمصريين وفقًا لأعلى المعايير العالمية، لافتًا إلى أن إدراج مستشفيات هيئة الرعاية الصحية ضمن شبكة التأمين الطبي لشركة أكسا إيجيبت يوفر للمؤمن عليهم ضمن تأمين أكسا الطبي أعلى قدر من الخدمات الطبية والعلاجية المميزة لهم، والذين يبلغ عددهم حالياً ما يقرب من 400 ألف عميل.

يذكر أن شركة أكسا (AXA) شركة عالمية، تخدم أكثر من 108 مليون عميل في 57 دولة من مختلف دول العالم، كما أن في مصر لديها مجموعة شركات تأمين ذات خطوط أعمال متعددة تقدم منتجات تأمين عامة ومنها التأمين الطبي، وقد تأسست في مصر عام 2015 وبدأت في مزاولة أعمالها في نفس العام بعد الحصول على رخصة لمزاولة الأنشطة التأمينية، وتعزيز تواجدها في مصر بتغطية كافة الجوانب التأمينية، و تقدم الحلول التأمينية المبتكرة لأكثر من 2 مليون عميل.

وتميزت أكسا بتقديم الخدمات الطبية منذ دخولها السوق المصري ويبلغ عدد المؤمن عليهم ضمن تأمين الشركة الطبي حالياً ما يقرب من 400 ألف عميل، وتسعى لتحقيق استراتيجيتها بتوفير جميع الحلول التأمينية المبتكرة وتقديم أفضل الخدمات الصحية الرائدة للمؤمن عليهم في مصر.