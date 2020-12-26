بريتش أمريكان توباكو تطرح أول منتج تبغ مسخن في السوق المصري في الربع الأول من 2021

تطرح شركة بريتش أمريكان توباكو منتج “جلو” (glo)، أول منتج للتبغ المسخن في السوق المصري، في الربع الأول من عام 2021.

وقال، ليبان أحمد، مدير عام مجموعة بريتش أمريكان توباكو – مصر والسودان وتونس وليبيا، إن الشركة تقوم بطرح أول منتج للتبغ المسخن في السوق المصري في الربع الأول من عام 2021 وذلك في إطار التزامها بالاستمرار في ضخ استثمارات جديدة في مصر.

وأضاف ليبان في بيان صحفي، أن منتجات التبغ المسخن المنتشرة في السوق حالياً مجهولة المصدر وأن طرح منتج جلو الذي يأتي كأول منتج رسمي في السوق المصري سيساهم في القضاء على الاقتصاد الموازي وفي زيادة موارد الدولة من جمارك وضرائب .

وأكد أن بريتش توباكو تعمل بشكل مستمر على تطوير منتجاتها فضلاً عن تحديث وتنويع محفظتها الإنتاجية بما يتناسب مع أولويات المستهلكين.

ومن جهتها، أكدت ماريانا مجدي، مدير العلاقات الخارجية والحكومية بشركة بريتش أميريكان توباكو – إيجيبت، إن الشركة تلتزم باللوائح والقوانين المنظمة للعمل في الأسواق التي تعمل بها، بما في ذلك السوق المصري، لذا فإن طرح منتج التبغ المسخن “جلو” سيكون بالصور التحذيرية المصورة بنسبة 50% من حجم العلبة طبقاً لقرارات وزارة الصحة الصادرة في هذا الشأن.

ووفق البيان الصادر عن الشركة، فإن جلو هايبر (glo) هو جهاز لتسخين التبغ مزود بتقنية تسخين جديدة للفائف التبغ المسخن دون اشعال ولا رماد و برائحة أقل من السجائر التقليدية، ويقوم بتسخين لفائف التبغ المسخن المصممة خصيصًا للاستعمال مع الجهاز إلى أقل من 300 درجة مئوية.