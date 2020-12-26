بريطانيا والاتحاد الأوروبي ينشران الاتفاقية التجارية لخروج المملكة من التكتل

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سي إن بي سي _ نشرت بريطانيا اليوم السبت نص اتفاقها التجاري مع الاتحاد الأوروبي قبل خمسة أيام فقط من خروجها فعليا من واحد من أكبر التكتلات التجارية في العالم، في أهم تحول عالمي لها منذ فقدان الإمبراطورية.
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وتشمل الصفقة اتفاقا تجاريا يقع في 1246 صفحة، إلى جانب اتفاقيات حول الطاقة النووية وتبادل المعلومات السرية وحول الطاقة النووية المدنية وكذلك مجموعة من الإعلانات المشتركة.
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