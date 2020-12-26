مال وأعمال

اليابان تحظر دخول جميع الأجانب حتى نهاية يناير

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سي إن بي سي _ ذكرت صحيفة نيكي السبت أن اليابان قررت حظر دخول جميع الوافدين الأجانب بدءا من 28 ديسمبر وحتى نهاية يناير وذلك بعد تأكد إصابة قادمين من بريطانيا بسلالة جديدة لفيروس كورونا.

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

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