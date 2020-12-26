افتتاح أول محطة تموين سيارات بالغاز الطبيعي في مدينة شرم الشيخ

دوت الخليج – افتتح المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، يرافقه اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أول محطة لتموين وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي في جنوب سيناء بمدينة شرم الشيخ.

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وذكر بيان لوزارة البترول أن افتتاح المحطة يأتي في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في يوليو الماضي، للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات والإسراع في إجراءات وخطط إقامة محطات جديدة لتموين وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.

وأشار البيان إلى ما يحققه هذا المشروع من مردود اقتصادي وبيئي واجتماعي من تقليل استهلاك الوقود السائل والحفاظ على الصحة العامة والبيئة.

وعقب الافتتاح، أكد الملا أن استراتيجية الوزارة تستهدف زيادة الاعتماد على الغاز الطبيعى كوقود، في ظل المبادرة الرئاسية التي أعطت زخما كبيرا للنشاط وجعلت منه مشروعا قوميا.

وأضاف: “ومن المستهدف خلال السنوات الثلاث القادمة إحلال وتحويل حوالي 400 ألف سيارة جديدة تعمل بالغاز كوقود، منها: 250 ألف سيارة في مبادرة إحلال السيارات القديمة و150 ألفا من خلال مشروع التحويل”.

وأشار الملا إلى أن الوزارة تستهدف إضافة 325 محطة جديدة لتموين السيارات بالغاز الطبيعى كوقود بنهاية ديسمبر 2021.

وأشار الوزير إلى أنه بافتتاح محطة شرم الشيخ يصل إجمالي عدد محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي الحالية إلى أكثر من 200 محطة على مستوى الجمهورية.

وتابع: فضلًا عن 86 مركزا لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي و12 مركزا لاختبار الأسطوانات.

ونوه وزير البترول والثروة المعدنية إلى أن عدد السيارات المحولة للعمل بالغاز الطبيعي منذ بدء النشاط بلغ حوالي 335.6 ألف سيارة.

ومن جانبه، أشار محافظ جنوب سيناء إلى أن افتتاح أول محطة لتموين السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بمدينة شرم الشيخ سيكون لها دور إيجابي فى تشجيع وإقبال أصحاب المركبات على تحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي.

وقال المهندس عبد الفتاح فرحات، رئيس شركة غازتك، إن المحطة ستغذي عدة ومواقع أخرى في المحافظة، مثل مدينة الطور، بالغاز الطبيعي من خلال محطات متنقلة للتموين بالغاز الطبيعي المضغوط.

وتابع: وهو ما سيوفر البنية الأساسية اللازمة لتشغيل مختلف أنواع المركبات العاملة بالغاز الطبيعي في جنوب سيناء.

وأشار إلى أن طاقة تشغيل المحطة تبلغ 1500 متر مكعب فى الساعة لتموين 1500 سيارة يوميا، وأنها تتميز باستخدام النموذج المتطور لموزعات الغاز المعلقة فى محطات الشحن بهدف توفير مساحات إضافية فى منطقة التموين.

وأضاف:”فضلاً عن زيادة معدلات الأمان وتطور أطقم تحويل السيارات المناسبة لمختلف أنواع السيارات الحديثة”.

رافق الوزير خلال الزيارة المهندس مجدي جلال، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، والمهندس محمود ناجي، معاون وزير البترول للنقل والتوزيع.