الرئيس السيسي يطلع على مخطط المشروعات المستقبلية للمزارع السمكية

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دوت الخليج – عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اجتماعا؛ لاستعراض مخطط المشروعات المستقبلية للمزارع السمكية بالتعاون مع الخبرة الأجنبية.
طالع.. السيسي يتابع التدفقات المالية للشركات المدنية المكلفة بتنفيذ المشروعات القومية
شارك في الاجتماع: الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، واللواء حمدي بدين رئيس الشركة الوطنية للثروة السمكية.
واطلع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على جهود تنويع التكنولوجيا المطبقة في قطاع الاستزراع السمكي بالاشتراك مع “أرقى” الخبرات الأجنبية؛ بهدف زيادة الإنتاج وتلبية الاحتياج المحلي.
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي باستكمال جميع أركان الدراسات لتوفير عوامل النجاح وتحقيق النتائج المرجوة للمشروعات المخطط لها لزيادة الانتاج ولامتلاك القدرة لدعم المسار الوطني لتحقيق الأمن الغذائي، بالتكامل مع المشروعات القائمة ذات الإنتاج والعائد المتميز من المزارع السمكية.
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