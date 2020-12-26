السيسي يوجه بالبدء الفوري في تنفيذ المشروع القومي لتطوير 1000 قرية

دوت الخليج – اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري. طالع.. الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يطلع على مخطط المشروعات المستقبلية للمزارع السمكية وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، بأن الرئيس تابع خلال الاجتماع المخطط التنفيذي للمشروع القومي لتطوير 1000 قرية على مستوى الجمهورية. واطلع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على قائمة مراكز المدن المقترحة التي سيتم العمل على تطوير التجمعات الريفية والقروية بها، والتي تشمل 50 مركزا موزعة على مختلف محافظات الجمهورية. ووجه السيسي بالبدء الفوري في المراحل التنفيذية الأولى للمشروع في شهر يناير القادم 2021 وباشتراك جميع الأجهزة الحكومية المعنية.

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