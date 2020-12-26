السيسي يؤكد حتمية بلورة اتفاق قانوني ملزم يحدد قواعد ملء وتشغيل سد النهضة

دوت الخليج – تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالا هاتفيا من الرئيس سيريل رامافوزا، رئيس جمهورية جنوب إفريقيا.

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وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، بأن الاتصال تناول التباحث وتبادل وجهات النظر بشأن مستجدات قضية سد النهضة في إطار المفاوضات الثلاثية ذات الصلة تحت رعاية الاتحاد الإفريقي برئاسة جنوب إفريقيا.

ومن جانبه، اكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مجددا ثوابت موقف مصر من حتمية بلورة اتفاق قانوني ملزم يضم الدول الثلاث، يحفظ حقوق مصر المائية من خلال تحديد قواعد ملء وتشغيل السد.

وتابع: وذلك علي خلفية ما تمثله مياه النيل من قضية وجودية لمصر وشعبها، معربا عن خالص التقدير لجهود الرئيس رامافوزا في هذا السياق.

وأعرب الرئيس رامافوزا عن تقديره لجهود مصر في إطار مسار المفاوضات بهدف الوصول إلى حل للقضية.

وأكد استمرار التنسيق المكثف بين البلدين خلال الفترة المقبلة للعمل على الوصول إلى اتفاق عادل ومتوازن بشأن هذه القضية الحيوية.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال تناول كذلك بعض من موضوعات التعاون الثنائي بين البلدين.

وأكد الرئيسان التطلع لاستغلال الآفاق الواسعة لتعزيز العلاقات الأخوية بين مصر وجنوب إفريقيا على الصعيد الثنائي، وكذا على الصعيد القاري والدولي، لما للدولتين من ثقل سياسي هام يخدم المصالح الأفريقية ككل.