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وزير السياحة والآثار يعقد اجتماعا موسعا لمناقشة إطلاق حملة ترويجية دولية لمصر

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ابي – عقد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، اليوم السبت، اجتماعا موسعا في إطار استعداد الوزارة لإعداد استراتيجية ترويجية وتسويقية وإعلامية متكاملة وإطلاق حملة دولية للترويج للسياحة المصرية في الخارج.

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وحضر الاجتماع رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، والرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وبعض أعضاء مجلس إدارة الهيئة، وقيادات من الوزارة، بالإضافة إلى مستشار الوزير للتسويق والدراسات الاستراتيجية.

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وناقش الاجتماع الخطوات التنفيذية للبدء في إعداد الحملة الترويجية الدولية لمصر بالخارج، بالإضافة إلى الاتفاق على اختيار شركة دولية كبرى لوضع استراتيجية اعلامية وترويجية وتسويقية للدولة لوضع الأسس العلمية السليمة لإعداد هذه الحملة الترويجية التي من شأنها الترويج للمقاصد السياحية المصرية والتي من المقرر أن تستمر لمدة 3 سنوات.

كما ناقش الاجتماع الاستراتيجية الخاصة بالمراحل النهائية من تعاقد الاتحاد المصري للغرف السياحية مع شركة دولية، وحيث سبق وأن قامت الوزارة بدراسة مماثلة عام 2009.

ودارت المناقشات حول المحاور الأساسية لهذه الحملة، والاستراتيجية العامة واستراتيجية استهداف الأسواق والسائحين من مختلف الأسواق وخاصة الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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