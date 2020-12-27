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بريطانيا تسجل أكثر من 34 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

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سي إن بي سي – قالت الحكومة البريطانية، نقلا عن بيانات أولية، إن المملكة المتحدة سجلت 210 حالات وفاة بكوفيد-19 اليوم السبت، انخفاضا من 570 في اليوم السابق.

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بينما بلغ عدد حالات الإصابة 34 ألفا و693، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و221 ألفا و312.

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وسجلت المملكة المتحدة 70 ألفا و405 وفيات لمن وصفوا بأنهم لقوا حتفهم في غضون 28 يوما من تأكد إصابتهم بفيروس كورونا.

وبموجب هذا المقياس، فإن بريطانيا لديها سادس أكبر حصيلة وفيات في العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل والهند والمكسيك وإيطاليا.

ويشير مقياس أوسع لأولئك الذين لقوا حتفهم بسبب كوفيد-19، وفقا لشهادات الوفاة، إلى أن عددهم في المملكة المتحدة بلغ 79 ألف و349.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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