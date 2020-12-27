هاني برزي: إيديتا لجأت إلى تبني سياسات تقشفية وإجراءات حادة للتعامل مع الأزمة  

فاروق يوسف _ وصف هاني برزي، رئيس مجلس إدارة شركة إيديتا للصناعات الغذائية، عام 2020، بالعام الأصعب على الإطلاق حيث شهد ضغوطًا وتحديات ضخمة.

وقال: “تمثلت هذه التحديات في انكماش الإيرادات، وانخفاض الأرباح، وارتفاع التكاليف، وتوقف المشروعات الاستثمارية، ولم يكن عامًا به أي إيجابيات، والمشكلة الأكبر أن الأزمة في الأساس ليست متعلقة بأحداث محلية أو مشاكل مفتعلة أو نتيجة خلاف قانوني، ولكنها أزمة عالمية أثرت على جميع الأسواق، وقلصت معدلات نمو اقتصاديات الدول”.

أضاف برزي في تصريحات لحابي، أن التحدي الرئيسي في هذا العام، هو العمل في ظل ظروف صعبة، من بعض شواهدها إغلاق الدول لمنافذها، وغلق المدارس والجامعات، وتوقف معظم الأنشطة، ومحاولة التوازن بين سير العمل والحفاظ على صحة وسلامة العاملين، وكل هذه العوامل أثرت على خطط ومستهدفات إيديتا لعام 2020.

وأوضح أن إيديتا قامت بالعديد من الإجراءات للحفاظ على العمالة والموظفين، منها العمل من المنزل، وإجراء تغييرات في الورديات لخفض نسب تواجد العمالة، ومنح إجازات للسيدات الحوامل، وقد تعاونت إيدتيا مع وزارة الصحة بشكل جيد في هذا الخصوص.

وعلى صعيد حركة السوق، يقول برزي: كنا نجري دراسات وخططًا يومية للتعامل مع السوق في ظل هذه الأوضاع، ولو كان الموقف يستدعي اتخاذ إجراءات تقشفية حادة، نطبقها على الفور، وذلك يرجع إلى طبيعة منتجات إيديتا التي تعد سلعًا استهلاكية غير أساسية، ويتم تناولها خارج المنزل سواء في حالات التنزه أو المدارس والجامعات.

كورونا عصفت بمعدلات نمو ومستهدفات الشركة خلال العام

وأشار إلى أن موازنة إيديتا للعام الجاري، كانت تتضمن معدلات نمو، واستثمارات في خطوط إنتاج جديدة، ولكن جاءت الأزمة لتقف حائلًا أمام المستهدفات، إضافة إلى ذلك عمليات الإنفاق المستمرة ودفع الأجور بانتظام، وكذلك رسوم حكومية، كانت كلها أعباء مالية على الشركة.

الصناعات الغذائية لم تكن في أفضل أحوالها.. والشركات تعرضت لأعباء مالية ضخمة

ولفت إلى أن الصناعات الغذائية في هذا العام لم تكن في أفضل أحوالها، وعانت معظم الشركات من تداعيات أزمة كورونا، وهو ما يبدو في انخفاض معدلات التصدير نتيجة إغلاق الأسواق في معظم بلدان العالم.

وقال برزي، إن الشيء الإيجابي الوحيد في عام 2020 ظهر في الربع الرابع من العام، عندما عادت الحياة إلى طبيعتها، وكان لهذا رد فعل جيد في حركة الأسواق والمبيعات، وهذا يدل على قوة السوق المصرية، ولكن سرعان ما اختفى هذا الأمر نتيجة بدء تفشي الموجة الثانية من فيروس كورونا، وللحقيقة فإن من ضمن العوامل الإيجابية أيضًا نجاح الحكومة في التعامل مع الشركات بنوع من الحكمة، ومحاولة مساندة جميع القطاعات الاقتصادية بشتى الطرق.