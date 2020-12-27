شريف المنوفي: تي سي آي سنمار رفعت حصتها في سوق الكلور إلى 35%

فهد حسين _ قال المهندس شريف المنوفي، الرئيس التنفيذي لشركة تي سي آي سنمار للكيماويات، إن الشركة عززت من مكانتها في السوق المصرية خلال عام 2020، إذ رفعت حصتها من إنتاج الكلور إلى نحو 35% مستفيدة من الجائحة، إلا أنها تأثرت على عدة مستويات أخرى، وخاصة ما يتعلق بالطلب العالمي لوجود صعوبات في عمليات التصدير خلال وقت زيادة الأزمة.

أضاف في تصريحاته لجريدة «دوت الخليج» أنه على الجانب الآخر فإن أبرز الصعوبات التي واجهتها الشركة تمثلت في انخفاض الطلب على باقي المنتجات، وخاصة البولي فينيل كلورايد بنسبة 30 إلى 35%، وكذلك الصودا الكاوية بنسبة 50% والكالسيوم كلورايد بنسة 50%، لافتًا إلى أن الشركة ركزت على محور المسؤولية المجتمعية لتلبية احتياجات السوق وقت الأزمة دون النظر إلى الربحية أو العائد من ذلك.

ويبلغ حجم استثمارات الشركة الهندية في مصر 1.5 مليار دولار، وهي المنتج الرئيسي لثلاث من الكيماويات في مصر والعالم تتمثل في الكلور والصودا الكاوية والبولي فينيل كلورايد المعروفة «PVC».

وأضاف المنوفي، أن المكسب الثاني للشركة في عام 2020 هو الحفاظ على معدلات إنتاجيتها رغم الأزمة لتصل إلى 40 ألف طن من الكلور، موضحًا أن مادتي الكلور والهيبوكلورايد، كان لهما احتياج استراتيجي في وقت الجائحة، حيث زاد الطلب على الكلور لاستخدامه في عمليات تطهير مياه الشرب، وكذلك زاد الطلب على مادة الهيبوكلورايد التي تستخدم في تصنيع المنظفات الصناعية المستخدمة في عمليات التطهير والتعقيم.

الحكومة أدارت الأزمة جيدًا طوال العام معتمدة على المشروعات القومية

وعن الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل الحكومة وكيفية التعامل مع الأزمة، قال المنوفي إن مصر كانت أكثر حظًّا نتيجة لحسن إدارة الدولة للأزمة، لا سيما أنها تمكنت من التغلب على الموجة الأولى من الجائحة بأقل الخسائر الممكنة وذلك بالمضي قدمًا في تنفيذ المشروعات القومية الضخمة، وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة، مما ساعد السوق المحلية على التعافي بفضل الاستراتيجيات السديدة التي انتهجتها الدولة لإنعاش الحركة الاقتصادية.

وعن تأثر الطاقة الإنتاجية للشركة بالجائحة، أشار المنوفي إلى أن الطاقة الإنتاجية تعتمد على احتياج السوق لحجم الإنتاج، سواء كانت السوق المحلية أو الأسواق العالمية في حالة التصدير، لافتًا إلى أن شركة تي سي آي سنمار تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية لإنتاج مادة البولي فينيل كلورايد، آخذة في الاعتبار اتباع التوصيات الاحترازية كافة لمنظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية.

وأكد أنه من أهم النقاط المضيئة للشركة خلال العام 2020، تمكن تي سي آي سنمار للكيماويات من الاستحواذ على حصة 35% من حجم السوق المحلية في تصنيع الكلور، مشيرًا إلى أن الشركة تنتج ما يغطي نحو 20% من احتياجات السوق المحلية من الصودا الكاوية، وتوجه 80% الباقية للتصدير، كما تعد دول حوض البحر المتوسط مثل اليونان وتركيا وإيطاليا وبلجيكا وألمانيا أبرز عملائها خارج مصر.