أرباح الشركات الصناعية الصينية تنمو بأكثر من 15 % في نوفمبر رغم كورونا

_ أظهرت بيانات رسمية اليوم نمو أرباح الشركات الصناعية الصينية 15.5 في المائة على أساس سنوي في نوفمبر إلى 729.32 مليار يوان (111.50 مليار دولار).

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وبحسب الأرقام الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاءات كانت الأرباح نمت 28.2 في المائة في أكتوبر.

وتغطي بيانات الأرباح الصناعية الشركات الكبيرة التي تتجاوز إيراداتها السنوية 20 مليون يوان من الأنشطة الرئيسية.

وشهد الاقتصاد الصيني انتعاشا قويا عقب صدمة الجائحة وسجلت أنشطة المصانع والصادرات نموا غير مسبوق في نوفمبر.

لكن بعض الشركات قالت إن أرباحها تعرضت لضغوط مع اقتراب اليوان من ذروته في عدة سنوات مقابل الدولار.

وفي الفترة من يناير إلى نوفمبر نمت أرباح الشركات الصناعية 2.4 في المائة على أساس سنوي بعدما ارتفعت 0.4 في المائة في الأشهر العشرة الأولى من 2020.