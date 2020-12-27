سميح ساويرس: أتوقع ارتفاع التدفقات المالية لمصر وزيادة قوة الاقتصاد  

ياسمين منير ورضوي إبراهيم _ رصد رجل الأعمال المهندس سميح ساويرس، التحديات التي تواجه مناخ الاستثمار في مصر خلال المرحلة الاستثنائية الحالية، مقدمًا في حوار مصغر مع جريدة دوت الخليج روشتة لنقاط الضعف التي ما زالت تهدد القدرة على جذب الاستثمارات المباشرة، والحلول المقترحة لتحفيز القطاع الخاص على قيادة نمو الاقتصاد.

كما حدد ساويرس القطاعات ذات الأولوية للمساندة والدعم لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا، وما ترتب عليها من قيود سفر على مستوى العالم، وإجراءات احترازية بلغت حد الإغلاق الكلي في بعض الدول.

مستثمرو السياحة لديهم اعتراضات على القانون الجديد ويسعون لتعديله بالمسودة النهائية

وتصدر قانون السياحة الجديد اهتمامات سميح ساويرس خلال هذه المرحلة، مشيرًا إلى عدد من الاعتراضات التي يسعي مستثمرو القطاع لتعديلها بالمسودة النهائية للقانون، والتي يرى أنها تحد من جاذبية الاستثمار بالقطاع السياحي وتزيد العراقيل الإجرائية، خاصة أن القطاع يعاني بالفعل من ضغوط استثنائية فرضتها جائحة فيروس كورونا تستدعي مزيدًا من الدعم والمساندة.

قطاع السياحة يعاني من ضغوط استثنائية فرضتها جائحة كورونا وتستدعي المزيد من الدعم والمساندة

أضاف ساويرس أن الاعتراضات على مسودة القانون تركزت في محورين أساسيين، الأول يتعلق بجهة التفتيش على الفنادق وإجراءات التراخيص، والثاني يتعلق بآليه تحديد قيمة المصروفات التي يتحملها المستثمر بالقانون الجديد.

مستثمرو السياحة طالبوا لسنوات بتوحيد جهة إصدار التراخيص وتوفير مكاتب تفتيش معتمدة لمراجعة الإجراءات.. والقانون الجديد استجاب بصيغة تسمح بالوقوع مرة أخرى في البيروقراطية

وأوضح أن توحيد جهة إصدار التراخيص من خلال لجنة موحدة تشترك فيها جميع الجهات المعنية بالنشاط لتضع المعايير لمنح الرخص، مع توفير مكاتب تفتيش معتمدة لمراجعة الإجراءات كان أحد المطالب التي نادى بها مستثمرو القطاع لسنوات، وتم بالفعل الاستجابة لها في القانون الجديد، ولكن مع النص عليها وفقًا لصيغة تسمح بالوقوع مرة أخرى في شرك البيروقراطية وتعدد الإجراءات.

دور مكاتب التفتيش العالمية أو المصرية المؤهلة هو المراجعة والتأكد من التوافق مع المتطلبات المحددة وإصدار شهادة بالاعتراضات إن وجدت.. ويتم عرض هذه الشهادة على اللجنة متعددة الأطراف

وأشار سميح ساويرس إلى أن دور مكاتب التفتيش سواء عالمية أو مصرية حاصلة على نفس التأهيل، يتمثل في القيام بالمراجعة والتأكد من التوافق مع المتطلبات التي وضعتها اللجنة، على أن تصدر مكاتب التفتيش شهادة تعرض على اللجنة متعددة الأطراف للوقوف على الاعتراضات إن وجدت.

وتابع: «مسودة القانون نصت على حق اللجنة في إجراء التفتيش بنفسها أيضًا، ما يجعل دور مكتب التفتيش غير موثوق فيه!.. فكيف يتم توجيه الفنادق للتعامل مع المكاتب المعتمدة ثم نتجاوز ذلك بالنص على الحق في التفتيش المباشر، فهذا يعني أننا نزيد من الإجراءات لا نعمل على تقليلها”.

محوران أساسيان لاعتراضات المستثمرين: جهة التفتيش على الفنادق وإجراءات التراخيص.. وآلية تحديد قيمة المصروفات

وأضاف: «إجراءات التفتيش سيترتب عليها رحلات لزيارة الفنادق والوجهات السياحية المختلفة ما قد يدعم احتمالات اللجوء للتفتيش المباشر دون سبب جوهري، كما قد تفتح مجال للممارسات السلبية التي كنا نعاني منها وكانت وراء مطلب التعديل، وبالتالي نكون حافظنا على سلبيات الوضع القائم مع إضافة مزيد من العراقيل.”

مسودة القانون لم تحدد قيمة المصروفات الخاصة بالمستثمر بشكل دقيق.. والمستثمر يحتاج إلى التأكد من حجم المصروفات والتكاليف من البداية

وعلى صعيد المصروفات، أوضح سميح ساويرس أن مسودة القانون لم تحدد قيمة المصروفات التي سيتحملها المستثمر بشكل دقيق، مؤكدًا أن المستثمر يحتاج إلى التأكد من حجم المصروفات والتكاليف التي سيتحملها من البداية.

مسودة القانون نصت على حق اللجنة في إجراء التفتيش بنفسها أيضًا مما يجعل دور مكتب التفتيش غير موثوق فيه

وأشار ساويرس إلى اقتراح بتحديد قيمة المصروفات مع النص في نفس القانون على نسبة زيادة سنوية لتواكب التضخم وقيمة العملة خلال السنوات اللاحقة.

وقال: «الأرقام المقررة الآن لن تمثل قيمة تذكر بعد عشر سنوات من الآن، ولديهم كل الحق للتحوط من ذلك، لكن هذا الحق لا يجوز أن يترتب عليه الحرية المطلقة في زيادة المصروفات دون تحديد مسبق لنسبة الزيادة وتوقيتها ودوريتها، فعدم التحديد قد يفتح أيضًا مجالًا للممارسات السلبية التي تضر بالاستثمار في القطاع السياحي”.

إجراءات التفتيش سيترتب عليها زيارة الفنادق والوجهات السياحية المختلفة مما قد يدعم احتمالات اللجوء للتفتيش المباشر دون سبب جوهري

وأوضح سميح ساويرس أن الحل المتبع لهذه المسألة على مستوى العالم يتمثل في وضع مصروفات ثابتة تعدل سنويًّا وفقًا لنسبة التضخم المعلن من البنك المركزي المصري، مشيرًا إلى أن عددًا من كبار المستثمرين يقود طرح وتوصيل هذه المقترحات.

اقتراح بتحديد قيمة المصروفات مع النص في نفس القانون على نسبة زيادة سنوية تواكب التضخم وقيمة العملة خلال السنوات اللاحقة

وقال: «الذين اهتموا بمشاكل القانون يملكون نحو 20 إلى 25% من الطاقة الفندقية في مصر رغم عددهم المحدود، وبالتالي من المهم أخذ اعتراضاتهم على هذه البنود بعين الاعتبار ومناقشتهم فيها”.

من الصعب مطالبة أصحاب الاستثمارات المحدودة بالسعي والمثابرة لتعديل قانون وهذه مسؤولية غرفة المنشآت السياحية ولكنها لم تقم بدورها

وأكد سميح ساويرس صعوبة مطالبة أصحاب الاستثمارات المحدودة بالسعي والمثابرة لتعديل قانون، مشيرًا إلى أن هذا الدور مسؤولية غرفة المنشآت السياحية ولكنها لم تواجه الانتقادات الموجهة للقانون تحوطًا من الوقوف في وضع المعارضة أمام مسؤولي وزارة السياحة.

المهتمون بمشاكل القانون ويقودون تقديم هذه التوصيات والمقترحات يملكون نحو ربع الطاقة الفندقية في مصر رغم عددهم المحدود.. ومن المهم أخذ اعتراضاتهم على هذه البنود بعين الاعتبار ومناقشتهم فيها

وقال ساويرس: «الغرفة منظمة جدًّا ولها إجراءاتها ورؤيتها، ولكن من الواضح أن القانون جاء سيئًا بدرجة كبيرة، وبالتالي لم تتداخل الغرفة لمعارضته، واكتفت بالاستماع لما يتم النص عليه في إطار السعي لعدم مخالفة مسؤولي وزارة السياحة بما يعكر صفو العلاقات، وعلى ذلك لم يصل صوت المستثمرين إلى صانعي القرار”.

وتابع: «هناك اهتمام بالفعل بآراء المستثمرين، وهو ما أثمر النص بالقانون على توحيد جهة التعامل وعلى مكاتب التفتيش الذي كان مطلبًا أساسيًّا للمستثمرين منذ عدة سنوات، كما تم الاتفاق على ذلك بحضور رئيس الوزراء، ولكن تم وضع جملة قابلة للتأويل بمشروع القانون هدمت مضمون التعديل الإيجابي المنشود”.

ملف الضرائب ما زال أبرز التحديات التي تواجه جاذبية مناخ الاستثمار في مصر

ومن ناحية أخرى، أشار سميح ساويرس إلى أن ملف الضرائب ما زال يعد أبرز التحديات التي تواجه جاذبية مناخ الاستثمار في مصر، لافتًا إلى أن عددًا كبيرًا من المستثمرين واجه خلال الفترة الأخيرة مطالبات ضريبية قد تعود لأكثر من 10 سنوات ماضية، دون وجود مخالفة قانونية واضحة أو إلزام قانوني بالاحتفاظ بهذه المستندات من الأساس التي بات يصعب الرجوع إليها وتدقيقها بعد كل هذه الفترة.

وقال ساويرس: «هذه الإجراءات تتسبب في حالة من الخوف لدى المستثمر، فكيف يأمن على استثماراته وأرباحه إذا واجه موقفًا مماثلًا بعد سنوات من العمل والسعي، فجدوى المشروعات تتحدد بناء على مستهدفاتها الربحية في المستقبل والتحديات المقابلة، وعنصر الأمان الضريبي في هذه الحالة لا يمكن إغفال أهميته”.

وألمح سميح ساويرس إلى أن هذا الأمر يعد من أبرز أسباب تراجع شهيته الاستثمارية خلال هذه المرحلة، رغم خططه السابقة للدخول في استثمارات جديدة، من بينها مشروع تطوير منطقة باب العزب بالشراكة مع الصندوق السيادي المصري.

وأكد أن شركته أوراسكوم للتنمية تسير وفقًا للمستهدفات التوسعية والاستثمارية، مشيرًا إلى أن مدينة الجونة تشهد بصورة سنوية زيادة في عدد العقارات والغرف الفندقية، كما تمتلك أرضًا خالية بمساحة كبيرة، تحمل فرصًا كبيرة للنمو والاستثمار خلال سنوات كثيرة مقبلة.

ورفض ساويرس الخوض في تفاصيل استثمارات شركة أوراسكوم خلال المرحلة المقبلة تأكيدًا على عدم التدخل في عمل الإدارة التنفيذية تحت قيادة المهندس عمر الحمامصي الذي تولى إدارة محفظة استثمارات الشركة في أسواقها المختلفة حول العالم منذ عدة أشهر.

وأكد سميح ساويرس أن الفلسفة العامة لإدارة الاستثمارات حاليًا تركز على استكمال المشروعات القائمة بنفس الجدية مع السعي لزيادة المبيعات وعمليات الإنشاء، وكذلك البنية التحتية والفوقية، حتى يتم الانتهاء من المشروعات بالصورة التي توفر للعملاء ومشتري الوحدات أعلى درجات الجودة التي تتميز بها مدينة الجونة حاليًا.

وقال: «مشاركتي في الخطط الاستثمارية تأتي كعضو في مجلس إدارة الشركة الذي تعرض عليه خطط الإدارة التنفيذية، ولكن لا نتدخل في التنفيذ أو التفاصيل الإدارية المباشرة والإقرارات المترتبة عليها، فليس هناك حاجة للحصول على موافقات أو إرشاد”.

وأعرب سميح ساويرس عن تفاؤله بالعام الجديد وأن يشهد رحلة التعافي من جائحة كورونا، معولًا آماله على اللقاحات المكتشفة لمواجهة الفيروس بما يسمح مرة أخرى بحرية السفر والتنقل.

وقال ساويرس: «من المتوقع أن يشهد عام 2021 تدفقات مالية لمصر أعلى بكثير من المحققة خلال العام الحالي، بما يحسن من موقف الدولة المالي وقوة الاقتصاد، الأمر الذي سينعكس على النشاط الاقتصادي بشكل عام بما في ذلك قطاع الاستثمار السياحي، لذلك أنا متفائل بالعام الجديد”.

وشدد ساويرس في الوقت نفسه على أن ملف إدارة الاستثمار في مصر يحتاج إلى مراجعة، لمواجهة ضعف الاستثمارات الوافدة، مؤكدًا أن هذا الملف يحمل قدرًا عاليًا من الأهمية ويتطلب تنفيذ إصلاحات جذرية لاستعادة النشاط في حركة جذب الاستثمار.

وتابع ساويرس: «قبل ثورة 2011 كانت مصر تشهد تدفق استثمارات مباشرة كبيرة، قادرة على توليد فرص عمل بقطاعات متنوعة منها الصناعة والسياحة ومجالات اقتصادية متنوعة، ولكن التراجع بلغ تقريبًا حد الاختفاء”.

ولفت إلى أن الدولة قامت بواجبها في تنشيط الاقتصاد عبر مشروعات حكومية كبيرة ومؤثرة خاصة بمجالات البنية الأساسية مما خلق نمو الاقتصاد، مشددًا على أن هذا الدور يجب أن يقتصر على وقت الأزمة وحالة التخوف من الوضع السياسي، في حين يتسم الوضع حاليًا بالاستقرار وبالتالي أصبح دور القطاع الخاص سواء المصري أو الأجنبي هو الأهم في الاستثمار.

وأوضح أن الدولة لن تحتمل دورة الاقتراض بغرض الاستثمار لفترة طويلة.

وقال: «حاليًا ما زال لدينا القدرة على الاقتراض لأن حجم الاقتصاد ينمو وبالتالي تتوافر القدرة للحصول على التمويل، ولكن إذا استمر الأمر على نفس المنوال وظلت كل الاستثمارات الكبيرة تضخ من الدولة سنواجه بعد عدة سنوات مشاكل اقتصادية كالتي تواجه أي اقتصاد يعاني غياب الاستثمار الحقيقي، فالحديث هنا ليس عن الأموال الساخنة المتدفقة لأذون الخزانة وتكلف الدولة سنويًّا أموالًا باهظة”.

ووضع سميح ساويرس روشتة لاستعادة تدفق الاستثمارات من القطاع الخاص المحلي في ظل كونه العنصر الأهم لجذب المستثمر الأجنبي كأحد أهم مؤشرات الثقة، وفي مقدمتها ضرورة حل مشكلة المصروفات الإضافية التي يتعرض لها المستثمر خلال تنفيذ خطته الاستثمارية، والتي تتسبب في مخاوف لدى المستثمر من مواجهة مصروفات لم تكن ضمن حساباته.

كذلك شدد على أهمية احترام القواعد المنصوص عليها بالتعاقدات السابقة، لأن استقرار الأوضاع لفترة طويلة ثم تعديلها بصورة مفاجئة مع تطبيقها أيضًا بأثر رجعي مثلما حدث في إعادة تسعير بعض الأراضي التي حصل عليها مطورون وتم تخطيطها بالفعل وبدء التنفيذ وفقًا لحسابات ودراسات متعددة.

وأوضح أن هذا الأمر يجبر المستثمر في النهاية للرضوخ للتكاليف الإضافية حتى لا يخسر الاستثمارات التي تم ضخها، لكن يتسبب أيضًا في تقليص فرص دخوله في استثمارات جديدة تحوطًا من مزيد من المفاجآت السلبية التي قد تظهر في مرحلة لاحقة.

ولم يضع ساويرس مطلب فتح قطاعات جديدة أمام القطاع الخاص ضمن أولوياته، قائلًا: «هذا الأمر يشبه المطالبة بدخول الجامعة قبل المرور بالتعليم الأساسي بالمدارس، فقبل فتح قطاعات جديدة يجب تأمين نشاط القطاعات التي كانت ناجحة مثل المصانع التي أغلقت، فعند الانتهاء من دعم وتنشيط القطاعات القائمة يمكن النظر في فتح قطاعات جديدة.”

ورأى سميح ساويرس أن القطاعات ذات الأولوية خلال المرحلة الحالية تبدأ بالقطاعات التي تتسم بالقدرة على النشاط السريع، مشيدًا بالتحركات الإيجابية التي تتم تجاه حل مشاكل دعم التصدير.

وأوضح أن قرار الدعم بنيت على أساسه قرارات استثمارية واتفاقات تصديرية، وبالتالي عدم الوفاء بسداد الدعم وضع المصدرين في مأزق حقيقي، رغم أنه يعتبر من أهم القطاعات الاقتصادية في ظل قدرته على توليد عملة صعبة للدولة، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يتسبب أيضًا في التخوف وتقليل الثقة في درجة التزام الدولة بالحوافز المقدمة.

وشدد على أهمية توافر مستندات تثبت الحقوق وتتيح للمستثمر تسجيلها في ميزانياته، وكذلك وضع شروط وآليات للجدولة، بما يوفر القدرة على استكمال النشاط وإعادة تشغيل المصانع التي تعثرت وتنشيط حركة التصدير.

ولفت إلى أن عدم الوفاء بمستحقات الأطراف الأجانب يترتب عليه تقليل فرص استقطابهم في مشروعات جديدة، كما يتسبب في نوع من الدعاية السلبية أو خسارة فرصة الترويج الجيد لمصر على أقل تقدير، مستشهدًا بمستحقات شركات أجنبية من جنسيات مختلفة لدى وزارة السياحة.

وعلى الجانب الآخر، قلل سميح ساويرس من حجم المشكلة التي تواجه قطاع المقاولات بدورة سداد المستحقات، مرجعًا ذلك إلى أنه القطاع الأكثر نشاطًا خلال هذه المرحلة، ويتمتع بحجم أعمال كبير، كما تزخر خطة الدولة بعدد كبير من المشروعات بما يحد من تأثير التأخر في عمليات السداد.

وفيما يتعلق بالقطاع السياحي، أكد ساويرس أن قوة الموجة الثانية لفيروس كورونا خاصة بأوروبا يقلل احتمالات وجود أي نشاط سياحي خلال هذه المرحلة، حتى وإن كانت مصر منفتحة على استقبال السائحين.

وقال سميح ساويرس: «لو أصبح حظنا جيدًا قد نبدأ في استعادة النشاط بحلول الصيف المقبل، فالشتاء في أوروبا يتسم دائمًا بأنه موسم أمراض ويفضل الناس البقاء في المنزل بسبب الجو البارد وغياب الشمس”.