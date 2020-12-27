بي انفستمنتس توقع على بيع 20% من حصتها في توتال إيجيبت مقابل 146.4 مليون جنيه

رنا ممدوح _ وقعت شركة بي انفستمنتس القابضة اليوم على عقد بيع 20% من حصتها في شركة توتال إيجيبت إلى شركة توتال فرنسا بقيمة إجمالية 146.4 مليون جنيه. طالع.. بي انفستمنتس القابضة تفوض رئيس مجلس الإدارة لإنهاء مفاوضات بيع 20% من حصتها في توتال إيجيبت وبعد الصفقة ستنخفض حصة شركة بي انفستمنتس القابضة في توتال إيجيبت من 7.97% إلى 6.38%. الجدير بالذكر أن مجلس إدارة شركة بي انفستمنتس القابضة فوض رئيس مجلس الإدارة في منتصف نوفمبر الماضي باتخاذ كامل الخطوات اللازمة والإجراءات القانونية لإنهاء المفاوضات مع شركة توتال إيجيبت بخصوص بيع نسبة 20% من حصة الأولى في الثانية. وأفادت بي انفستمنتس القابضة، أن تلك الحصة تعادل 1.6% من إجمالي قيمة توتال إيجيبت.

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