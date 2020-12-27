كليوباترا توقع اتفاقية مشروطة للاستحواذ على ألاميدا وتكلف هيرميس بدور المستشار المالي للصفقة

رنا ممدوح _ وقعت مجموعة مستشفيات كليوباترا، اتفاقية مشروطة للاستحواذ على مجموعة ألاميدا هيلثكير جروب في جمهورية مصر العربية – شركة ألاميدا- واندماج تشغيل المستشفيات والمراكز الطبية.

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وأعلنت كليوباترا في بيانها المرسل للبورصة المصرية اليوم، عن تكليف المجموعة المالية هيرميس بدور المستشار المالي للصفقة، وقام كل من مكتب فريشفيلدز بروكهاوز ديرينجر ومكتب ذور الفقار وشركاها بدور المستشار القانوني.

وقامت شركة ألاميدا بتكليف مكتب وايت اند كيس ومعتوق بسيوني وحناوي، ومكتب على الدين وشاحي وشركاهما ومكتب ديكرت ال ال بي بدور المستشار القانوني، وسي آي كابيتال بدور المستشار المالي.

وبحسب البيان، فتأتي الصفقة في إطار الخطة الاستراتيجية التي تتبناها مجموعة مستشفيات كليوباترا لتحقيق النمو طويل الأجل والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة إلى جانب تعظيم المردود الإيجابي لجميع الأطراف ذات العلاقة.

ووفقا للبيان، ستستفيد من سابقة الأعمال المشرفة التي تحظي بها ألاميدا ومستعينة بمكانتها الرائدة لمواصلة تعزيز مؤشر الكفاءة التشغيلية والمساهمة في دعم خطط كليوباترا للتحول إلى أكبر مقدم لخدمات الرعاية الصحية المتكاملة في القارة الأفريقية.

ومن المقرر في حالة تنفيذ الصفقة ان يكون الفريق الإداري لشركة ألاميدا تابع إداريا للدكتور أحمد عز الدين الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة مستشفيات كليوباتر.

وسوف يتم الإعلان عن مستجدات الصفقة والجدول الزمني المقرر للتنفيذ خلال الفترة المقبلة في حينه.

وأفادت كليوباترا، أن شركة الاميدا وهي شركة إماراتية وتمتلك وتدير من خلال شركاتها التابعة عدد من المستشفيات والمراكز الطبية في جمهورية مصر العربية ومنها مستشفي السلام الدولي في المعادي ومستشفي دار الفؤاد في مدينة السادس من أكتوبر ومستشفي دار الفؤاد في مدينة نصر ومستشفي السلام الدولي في القطامية بمنطقة القاهرة الجديدة والتي من المتوقع أن تبدأ عملية التشغيل في النصف الأول من عام 2021.

وأشارت كليوباترا، أنه تم توقيع الاتفاقية مع الدكتور فهد خاطر رئيس مجلس إدارة شركة الاميدا ومالكها الرئيسي.

ووفقاً البيان، فمن المزمع إتمام الصفقة خلال النصف الأول من عام 2021 شريطة استيفاء الموافقات المطلوبة من الجهات الحكومية والرقابية من بينها وزارة الصحة والسكان وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والهيئة العامة للرقابة المالية وكذلك موافقة الجمعية العامة العادية للشركة وتحقق الشروط المسبقة لتنفيذ الصفقة.

وسوف يتم تحديد السعر النهائي للصفقة بناء على عدة عوامل أبرزها ما سيسفر عنه تقرير المستشار المالي المستقل وفي ضوء نتائج الفحص النافي للجهالة من النواحي المالية والضريبية والقانونية والفنية.

وتعتزم كليوباترا سداد ثمن الصفقة عن طريق إصدار سندات دين قابلة للتحويل لصالح مساهمي شركة الاميدا ويتم تسوية تلك المديونية عن طريق إصدار عدد من الأسهم في مستشفي كليوباترا بقيمة جزء من الأسهم المباعة تخصص لصالح مساهمي شركة ألاميدا للاكتتاب بموجبها في زيادة رأسمال كليوباترا بعد الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية للمجموعة.

ومن المتفق عليه أن جزء من سندات الدين القابلة للتحويل النقدي بإتفاق الطرفين لسداد ثمن الصفقة وفقا للألية المتفق عليها في عقد شراء الأسهم.

وبعد تنفيذ الصفقة يتم تجميد الأسهم الناتجة عن زيادة رأسمال شركة مستشفي كليوباترا لصالح مساهمي شركة ألاميدا لمدة عام من تاريخ قيدها بالبورصة المصرية.

وأعلنت المجموعة، أنه عند إتمام صفقة الاستحواذ المذكورة سيصبح الدكتور فهد خاطر مساهم رئيسي واستراتيجي بمجموعة مستشفيات كليوباتر مع تعيينه بمنصب نائب رئيس مجلس الإدارة إلى جانب دوره الحالي كرئيس مجلس إدارة للمستشفيات التابعة لشركة ألاميدا، علما بأن تنفيذ الصفقة هو أمر خاضع للشروط والموافقات والإجراءات.

جدير بالذكر أن الإيرادات المجمعة لمستشفيات ألاميدا بلغت 1.905 مليون جنيه خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر الماضي، وهو نمو سنوي بمعدل 35%، فيما ارتفعت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك بنسبة 129% تقريباً خلال نفس الفترة لتبلغ حوالي 458 مليون جنيه.

وخلال أول 9 أشهر من عام 2020، رصدت القوائم المالية غير المدققة لشركة ألاميدا ارتفاع الإيرادات إلى حوالي 1.493 مليون جنيه مقابل 1.435 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، وهو نمو سنوي بمعدل 4% رغم مرحلة الاضطراب التي مرت بها الأسواق على خلفية انتشار فيروس كوفيد – 19 وفترة تعطل الأنشطة الاقتصادية خلال الأشهر الأولى من اندلاع الأزمة.

وقد نجحت ألاميدا في التعافي من آثار الأزمة مسجلة نمو قوي بنتائج الفترة من سبتمبر حتى نوفمبر 2020 مسجلة نمو يتجاوز 30% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.