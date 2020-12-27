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وزير الإسكان يصدر قرارا بتولي وليد عباس الإشراف على قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية

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أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراراً بتولي الدكتور مهندس وليد عباس عبدالقوى عثمان، معاون الوزير لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، القيام بالإشراف على قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بجانب عمله.

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ونص قرار وزير الإسكان، على أنه على جميع الجهات المختصة تنفيذ القرار كلٌ فيما يخصه من تاريخ صدوره.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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