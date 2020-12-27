البورصة تتراجع 0.68% في مستهل التعاملات بضغط من مبيعات المصريين والأجانب

رنا ممدوح _ تراجعت مؤشرات البورصة المصرية في مستهل تعاملات اليوم، بضغط من القوى البيعية للمستثمرين المصريين والأجانب.

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وهبط المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.68%، ليتداول عند مستوى 10611 نقطة.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الاكبر بالثلاثيني انخفاضا بنسبة 1.35%، ليتداول عند مستوى 59.05 جنيه.

وانخفض كل من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 1.5%، و 1.26% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة مبلغ 65.486 مليون جنيه على 118 شركة من خلال 2.842 ألف عملية.

وتراجعت الأسعار السوقية لأسهم 33 شركة مقابل ارتفاع 20 في حين لم تتغير أسعار 65.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين المصريين وسجلوا صافي بمبلغ 850.029 ألف جنيه، بضغط من الأفراد التي حققت صافي مبيعات بقيمة 2.416 مليون جنيه، مقابل 1.566 مليون جنيه صافي شراء من المؤسسات.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 49.538 ألف جنيه، بدفع من المؤسسات التي حققت صافي مبيعات بقيمة 90.788 ألف جنيه مقابل 41.250 ألف جنيه صافي شراء من الأفراد.

في حين اتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 899.566 ألف جنيه، منها 834.554 ألف جنيه للأفراد، و65.012 ألف جنيه للمؤسسات.

وتصدر العبور للاستثمار العقاري قائمة الأكثر انخفاضاً بنسبة 6.69%، تلاه سهم الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية – شركة منقسمة بنسبة 6.39%، ثم سهم بي انفستمنتس القابضة بنسبة 5.95%.

في حين تصدر سهم العربية للخزف – سيراميكا ريماس قائمة الأكثر انخفاضاً بنسبة 5.11%، تلاه سهم مجموعة عامر القابضة – عامر جروب بنسبة 4.20%، ثم سهم الوادي العالمية للاستثمار والتنمية بنسبة 3.90%.