كامل أبو علي: الاستثمار السياحي ينتظر قانونا موحدا يضمن تحقيق التنمية

فاروق يوسف _ كشف كامل أبو علي، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات بيك الباتروس، عن أن مجموعته بصدد افتتاح 3 فنادق جديدة، في مدن شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم، خلال العامين القادمين.

وأوضح في تصريحات لـ دوت الخليج، أن أول فندق سيكون افتتاحه خلال بداية عام 2021 في شرم الشيخ، تحت اسم “Laguna vista”، يليه افتتاح جديد لفندق “Blue star” بالغردقة بنهاية العام نفسه، على أن يتم افتتاح فندق مرسى علم “Bitch club” في بداية عام 2022.

وقال أبو علي، إن أزمة كورونا أثرت على موارد القطاع بأكمله، ولكنها جائحة عالمية كان لها تبعاتها على جميع البلدان، ومن ثم كان لزامًا علينا اتباع الإجراءات والسبل الوقائية للخروج من هذه الأزمة، والتي قاربت على الانتهاء، خاصة بعد التوصل إلى إنتاج لقاحات وبدء توزيعها.

وأضاف، أن المجموعة حرصت على تطبيق التعليمات والإجراءات الوقائية في جميع منشآتها، وذلك بالتنسيق مع وزارتي السياحة والآثار والصحة.

وتطرق في حديثه إلى مناخ الاستثمار في القطاع السياحي وعن مدى أثره في وجود استثمارات جديدة يتبعها فرص عمل عديدة، مشيرًا إلى أن وجود قانون موحد للقطاع سيكون له ميزة كبيرة ويصاحبه تنمية سياحية حقيقية لها عائد على المواطن والدولة والمستثمر.

منظومة الشباك الواحد تقضي على أشكال البيروقراطية ومعوقات المستثمرين

وأوضح أن مستثمري قطاع السياحة في حاجة إلى منظومة الشباك الواحد، لإزالة عدد كبير من المعوقات التي تواجههم في تنفيذ المشروعات بداية من عمليات الإنشاء وحتى الحصول على تراخيص، لافتًا إلى أن القانون يجب أن يركز في طبيعة مواده على خدمة المستثمر وتسهيل إجراءاته كافة والبعد عن أشكال البيروقراطية التي تحد من التوسعات.

يجب وضع لائحة تنفيذية تخدم المستثمر وتشجع فئات جديدة على الاستثمار

وتابع: يجب أن يشتمل القانون على لائحة تنفيذية واضحة تشجع المستثمرين على ضخ استثمارات جديدة، ويكون لها قدرة على اجتذاب شريحة من المستثمرين الأجانب في هذا القطاع.

وكشفت أحدث بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري، رصدها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن أن إيرادات مصر من السياحة خلال السنوات الـ 10 الماضية بلغت 84.3 مليار دولار.

وقال البيان إن الإيرادات سجلت 12.6 مليار دولار خلال عام 2018/ 2019، وبلغت 7.2 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2019/2020 مقابل 6.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2018/2019 بنسبة ارتفاع قدرها 6.8%.

وبلغ متوسط قيمة إيرادات مصر من السياحة في الشهر مليار دولار خلال العام المالي 2018/ 2019، وفي اليوم 34.9 مليون دولار، وفي الساعة 1.5 مليون دولار، وفي الدقيقة 24.2 ألف دولار.