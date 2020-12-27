مال وأعمال

إم بي للهندسة تنهي مفاوضات الاستحواذ على شركة بذات المجال بشكل إيجابي

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رنا ممدوح _ أعلنت شركة إم بي للهندسة عن انتهاء مفاوضات الاستحواذ على شركة تعمل في نفس المجال بشكل إيجابي، وإنها ستبدأ في إعداد عرض الاستحواذ للتقدم به لمجلس الإدارة للإعتماد.

طالع.. إم بي للهندسة تؤسس إم بي للاستثمارات الصناعية للمساهمة في توسعات الشركة

وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن الشركة محل الاستحواذ لديها 12% حصة سوفية في المجال التي تعمل به مما يجعل عملية الاستحواذ تحقق حجم أعمال مجمعة أكثر من 700 مليون جنيه.

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وفي 23 ديسمبر الجاري قرر مجلس إدارة شركة إم بي للهندسة، تأسيس إم بي للاستثمارات الصناعية كشركة تابعة بهدف تحقيق التوسعات الإستراتيجية الساعية لها، والتي تمثلت في الاستحواذ أو الاندماج مع شركات من ذات الصناعة من خلال البحث الدائم عن الفرص الإيجابية والفعالة لتحقيق تلك الاستراتيجية.

وفي 13 ديسمبر توقعت شركة إم بي للهندسة، أن تسفر عملية الاستحواذ على شركة تعمل في ذات المجال في حال إتمام المرحلة الحالية للمفاوضات، عن زيادة لحجم أعمال الشركة لأكثر من أربع أضعاف مدعوماً بزيادة في محفظة المنتجات وتعظيما للقنوات البيعية على المستوى المحلي والدولي.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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