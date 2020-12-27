بيت التأمين المصري السعودي رفعت حصتها في المجموعة المصرية العقارية إلى 11.2%

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رنا ممدوح _ رفعت شركة بيت التأمين المصري السعودى حصتها في المجموعة المصرية العقارية من 9.325% إلى 11.2%.
طالع.. بيت التأمين المصري السعودي تستحوذ على 9.3% من المجموعة المصرية العقارية مقابل 33.6 مليون جنيه
وأفادت المجموعة في بيان للبورصة اليوم، أن بيت التأمين المصري السعودى قامت بشراء عدد 750 ألف سهم من أسهم المجموعة المصرية العقارية بقيمة إجمالية 6.740 مليون جنيه.
وبلغ متوسط سعر الشراء 8.9877 جنيه للسهم الواحد، وقامت شركة شعاع لتداول الأوراق المالية بدور منفذ الصفقة.
الجدير بالذكر أن البنك الأهلى المصري يستحوذ على الحصة الأكبر بهيكل ملكية المجموعة المصرية العقارية بنسبة 33.95%، يليه تارجت للاستثمار العقاري والتنمية والاستصلاح الزراعي والتنمية السياحية بنسبة 7.3029%، ثم محمد فرج المحيربي بنسبة 6.2384%، وبيت الخبرة للتأجير التمويلي بنسبة 6.16%، وعلى محجوب بنسبة 5.7147%.
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