مال وأعمال

مصر تستهدف زيادة إنتاحها من الغاز الطبيعي 15% في 2020-2021

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– قالت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) في تقرير على موقعها الإلكتروني إن من المقرر زيادة إنتاج مصر من الغاز إلى 7.540 مليار قدم مكعبة يوميا في 2020-2021، بما يزيد نحو 15 بالمئة عن إنتاج 2019-2020.

كان إنتاج مصر من الغاز الطبيعي في 2019-2020 بلغ نحو 6.550 مليار قدم مكعبة يوميا، وفقا للتقرير.

تشهد مصر طفرة في إنتاج الغاز بفضل الحقل ظُهر في البحر المتوسط واكتشافات في شمال الإسكندرية ودلتا النيل.

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تأمل مصر في استغلال موقعها وبنيتها التحتية لتصبح مركزا رئيسيا لتجارة الغاز وتوزيعه في المنطقة.

وفي الأعوام القليلة الماضية، رسمت مصر حدودها البحرية مع بعض الدول في شرق المتوسط لتدعيم أنشطة البحث والتنقيب عن موارد الطاقة دون منازاعات.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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